Chiens et chats ont pris la pose à l'aquarium

Photographier les petits protégés de la SPANC à l’aquarium de Nouméa, voilà une façon originale d'inciter les Calédoniens à adopter un animal. Pendant deux jours, chiens et chats se sont (plus ou moins) prêtés à l'exercice devant les bassins.

Cédrick Wakahugnème et Laura Schintu, avec F.T. •

C'est un petit peu sport, avec les bébés. Hier, on avait les chiens adultes avec leur maître, c'était beaucoup plus pratique.

- Clara Neves, chargée de la communication à l’aquarium

Partenariat

Une première en Nouvelle-Calédonie mais une initiative qu'on a vue dans d'autres aquariums. L'idée derrière tout ça est de mettre une valeur les associations. L'aquarium n'est pas qu'un aquarium. On est aussi un espace associatif, un espace culturel. En cette période, on doit se serrer les coudes.

- Clara Neves

Appel à la responsabilité

On a actuellement environ 80 chiens, 80 chats. On est toujours en effectif complet, on ne peut pas répondre à toutes les demandes et je pense que c'est pareil pour toutes les associations. Il faut vraiment que les gens se responsabilisent.

- Catherine, bénévole à la SPANC

On va mettre ces clichés au Refuge [de Koutio], le partager sur les réseaux sociaux et faire sourire les gens.

- Catherine

A renouveler ?

Shooting des animaux à l'aquarium

Bonjour, chiens, chats, poissons... En ce pont de l'Ascension, deux matins durant, l'aquarium des lagons a vu passer des séances photo inhabituelles. Ce ne sont pas des familles qui ont immortalisé leur sortie en posant devant les bassins, mais des visiteurs plus exceptionnels. Comme ce chiot à la truffe collée sur une vitre, plongé dans la contemplation des raies, napoléon et autres poissons multicolores.Derrière l’appareil photo, Clara Neves, chargée de la communication à l’aquarium. L’exercice, original, laisse parfois la photographe attendrie face à ses sujets. Des chiots et des chats amenés par la Société protectrice des animaux, dans un partenariat gagnant-gagnant.Une quinzaine de chats et de chiens sont passés devant l'appareil. Pour la Spanc, il s'agit à la fois :• de promouvoir le travail des bénévoles,• d'appeler les propriétaires d'animaux à davantage de responsabilité ;• et de distiller des messages de prévention, sur la stérilisation, par exemple.Les clichés seront mis en ligne par la société protectrice et par l’aquarium. Lequel n’exclue pas de réaliser plus tard des séances photos comme celle-ci, avec d’autres associations animales.