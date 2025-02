Cinq choses à retenir sur le fonctionnement du réseau Tanéo à partir du 17 février 2025

La période de rodage du nouveau réseau Tanéo touche à sa fin et le fonctionnement des transports en commun du Grand Nouméa est désormais défini pour la rentrée 2025. Après une semaine d’essai ayant révélé des ajustements nécessaires, le SMTU présente un dispositif repensé pour répondre aux enjeux.

La période d’essai du nouveau réseau Tanéo aura duré sept jours. Le Syndicat mixte des transports urbains (SMTU) a enregistré, selon sa présidente Naïa Wateou, 1 000 passagers par jour en moyenne cette semaine, contre 2 000 pendant le dispositif temporaire mis en place du 1er octobre 2024 au 6 février 2025. Voici les cinq points clés du nouveau réseau Tanéo :

1 Le Néobus fait son grand retour, mais avec des ajustements



Après neuf mois d’interruption, le Néobus, qui relie la Moselle au Médipôle via une voie dédiée, reprend du service. Plus spacieux et conçu pour accueillir davantage de voyageurs, il devra cependant dévier sa trajectoire et circuler sur la voie classique à certains endroits, en raison des dégâts causés sur le dispositif urbain pendant les émeutes de mai dernier – notamment les feux de circulation qui lui assuraient la priorité aux intersections.

Voici le nouveau tracé provisoire de la ligne 1 Néobus :

Le nouveau tracé temporaire de la ligne 1 Néobus. • ©Tanéo

2 Une fréquence de bus réajustée



À l’issue de la période de rodage, le SMTU a renforcé sa flotte et modifié la fréquence des bus :

Un bus toutes les 20 minutes en semaine (sauf pour les lignes L7 et L8).

Un bus toutes les heures le samedi.

Aucun bus le dimanche.

Les horaires restent concentrés sur deux plages : de 5 heures à 9 heures le matin et de 15 heures à 19 heures l’après-midi, avec une pause de service de six heures entre les deux.

3 Fin de la vente de tickets à bord



La vente de tickets à bord des bus est désormais suspendue. Pensez à recharger votre Pass Tanéo avant de monter pour éviter toute contrainte.

4 Des plafonds tarifaires pour alléger le coût du trajet



Le tarif du trajet reste fixé à 500 francs, mais des plafonds mensuels permettent de réduire le coût moyen :

Pour les usagers réguliers, le plafond est de 12 000 francs. À partir du treizième jour, la gratuité s’applique, ramenant le coût moyen à 350 francs par trajet.

Pour les détenteurs des Pass jeunes, seniors ou solidaires, le plafond est de 8 000 francs, avec la gratuité dès le huitième jour, soit un coût moyen de 235 francs par trajet.

5 Un réseau réduit, géré par Carsud



Le nouveau réseau est désormais uniquement opéré par la flotte de Carsud, composée de cars et de minibus. Seules huit lignes sont maintenues, contre trente avant les émeutes. Des évolutions sont prévues dans les mois à venir.