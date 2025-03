Clic&Mouv, le dispositif sport et culture de la province Sud évolue en 2025

La saison 2025 du dispositif Clic&Mouv de la province Sud débute ce mercredi 5 mars. Une somme de 15 000 francs dédiée aux jeunes et aux enfants dans le cadre de la pratique d'activités artistiques, sportives et culturelles. Nouveauté cette année : elle est accessible dès l'âge de 5 ans.

Le dispositif Clic&Mouv est étendu. Il est désormais possible de se l'approprier pour les enfants dès l'âge de 5 ans dans le cadre d'une inscription en centre de vacances ou de loisirs.

À qui s'adresse ce dispositif ?

15 000 francs sont donc offerts par la province Sud aux jeunes ayant envie de participer à des activités sportives, culturelles ou artistiques jusqu'à 17 ans. Auparavant le Clic&Mouv n'était proposé que sous la forme d'une participation à ces activités pour les jeunes de 11 à 17 ans. Il permet donc désormais aux parents d'alléger la facture des centres de vacances (déclarés à la province Sud).

À lire aussi : La province Sud entérine la suppression de certaines aides sociales, la baisse de bourses et l'extension du dispositif "Click and mouv"

Un budget gonflé mais plus de "Vacances pour tous"

La collectivité y consacre un budget d'environ 200 millions de francs. Si en 2024, le dispositif a été interrompu, il est, cette année, doublé en comparaison des années précédentes. Le budget du dispositif Vacances pour tous, désormais supprimé, a été réorienté pour glonfler celui-ci. Selon le directeur de la culture, la jeunesse et des sports à la province Sud, Philippe Le Poul, la fréquentation des centres de vacances en berne explique ce report.

Comment y accéder ?

Tous les parents d'enfants et jeunes susceptibles d'en être bénéficiaires auraient reçu un mail pour être informés. Cela concerne 24 000 jeunes de la province Sud. Si ce n'est pas le cas, la collectivité propose de se rendre en point relais ou d'appeler le 20 48 60.

Tout se fait sur l'application. Les informations sont à retrouver également sur le site internet de la province. La direction culturelle, jeunesse et sport indique aussi que des équipes de la province Sud interviendront notamment dans les établissements scolaires pour expliquer aux jeunes l'inscription, la connexion et l'utilisation de ce dispositif. Au total, 300 partenaires sont accessibles via ce dispositif. D'autres organismes adhérents, proposant des activités, pourront aussi s'ajouter en cours d'année.