Comment une petite fille a été oubliée toute une journée dans un bus scolaire à La Foa

Une petite fille de trois ans a passée sa journée de lundi 10 mars 2025 dans un bus scolaire. Le chauffeur ne s'est pas rendu compte de sa présence, l'école n'a pas signalé son absence, mais elle va bien selon le maire de Farino Régis Roustan.

"C'est un concours de circonstances malheureux", se désole le maire de Farino, Régis Roustan. Car c'est bien dans sa commune, à Tendéa, que vit cette fillette de trois ans, placée en famille d'accueil. Tous les matins de la semaine depuis la rentrée, les petits Farinois se rassemblent devant la mairie pour emprunter le bus qui les emmène jusqu'aux écoles de La Foa.

Auscultée par un médecin

Mais lundi 10 mars 2025, une petite fille n'en est pas descendue. "Je pense qu'elle dormait, parce que sinon on aurait su, on l'aurait vu, elle aurait pleuré", estime Régis Roustan. Selon lui, l'école maternelle Les Bégonias ne signale pas qu'elle manque à l'appel. "Le logiciel qui signale automatiquement les absences et envoie des messages aux parents ne fonctionnait pas. Il était en panne. Et la directrice n'a pas vérifié."

C'est au moment où il remonte dans le bus pour sa tournée de l'après-midi que le chauffeur retrouve la petite fille. "Il a appelé les numéros d'urgence à sa disposition, mais personne n'a répondu, raconte le maire de Farino. Le transporteur a fait le nécessaire, l'a présentée à un médecin qui l'a auscultée, pour voir si elle n'était pas déshydratée. Tout paraît bien. Il l'a ensuite ramenée chez elle. La société va mettre en place une procédure pour vérifier le car tous les jours à la fin du service."

Un transporteur habitué du transport scolaire

C'est la première année que la municipalité de Farino délègue le convoyage des élèves à Malaey transport, depuis qu'il a fallu réorganiser ce service par manque de budget. Le bus ne passe plus dans les quartiers, mais récupère désormais les enfants devant la mairie et l'aire de jeux de Focola. L'entreprise "travaille depuis des années avec le SIVM sud et la municipalité de La Foa, en répondant aux appels d'offres de transport scolaire des collectivités", selon cette dernière.

"Votre enfant est absent ce matin". Ce message provenant du logiciel de gestion en temps réel des absences des élèves n'aurait donc pas été envoyé. La directrice de l'école renvoie sur la Deres, la direction de l'éducation et de la réussite de la province Sud pour les explications.