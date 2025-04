Accident dans le Sud de Dumbéa, importants bouchons dans l’agglomération

Une collision imputée à une vache à Dumbéa, sur la bretelle quittant la voie de dégagement Ouest vers Normandie et le Mont-Dore, a entraîné des embouteillages conséquents ce mercredi soir, dans le Grand Nouméa.

Des embouteillages pareils en soirée ? Ils ont été causés par un accident de la route survenu à Dumbéa, à la limite avec Nouméa, vers 18h20 ce mercredi 2 avril. Selon les informations de NC la 1ère, des véhicules sont entrés en collision sur la voie d’insertion qui quitte la VDO en passant entre Rivière-Salée et Kenu-In. L’occupant d’une des voitures a été transporté au Médipôle sur avis médical, pour blessure légère. Les pompiers de Dumbéa sont intervenus, ainsi que la gendarmerie, qui a régulé la circulation.

Surpris par une vache

Les personnes impliquées ont évoqué la présence d’une tête de bétail que les automobilistes essayaient d’éviter. Une vache qui apparait dans des images publiées peu après sur les réseaux sociaux.

"Ça a été rapide, la vache a surgi du noir", décrit l'internaute qui a fait la vidéo. "La voiture de droite a pu ralentir et l’éviter. Mais les trois voitures de gauche ne l’ont pas vue à temps, elle était dans l’angle mort." La première a percuté l’animal. Celle qui arrivait derrière, lui est entrée dedans… "La vache s’est relevée et elle est repartie aussitôt d’où elle sortait."

Effet ricochet

Par effet ricochet, les bouchons ont paralysé le trafic, notamment dans le sens Sud-Nord de la voie express. Une automobiliste signale avoir mis une heure et demie pour rallier Dumbéa depuis Nouméa et une heure après la collision, des conducteurs tentaient encore difficilement de contourner par Rivière-Salée et la rue Iekawé.