TÉMOIGNAGES. "Il me reste six mois de visibilité" : la détresse des artisans de Nouvelle-Calédonie face à la crise

La chambre de métiers et de l’artisanat a enregistré 415 fermetures d'entreprises depuis les émeutes de 2024. Celles qui sont encore debout essaient de résister en déployant différentes stratégies, mais dans la grande majorité des cas la perte de chiffre d'affaires dépasse les 50%.

Lucie Berthelot a ouvert son institut de beauté à Apogoti, à Dumbéa, en 2015. Pendant les émeutes qui ont frappé la Nouvelle-Calédonie, elle a d'abord été vandalisée avant d'être pillée. Et depuis la réouverture, elle n'a jamais retrouvé sa clientèle d'avant le 13 mai.

Clients aux abonnés absents

“Certains sont partis du territoire, d'autres ont déménagé parce que Apogoti, ça a été compliqué pendant les émeutes. Et puis pas mal de personnes aussi ne sont pas revenues parce qu’elles n’ont plus d’argent en fait”, raconte Lucie qui a fait ses comptes : "Ce mois-ci, je suis à -70 % de chiffre d’affaires."

Trésorerie mise à contribution

La commerçante arrive à tenir grâce à sa trésorerie, des reports d'échéances de crédit et une aide de l'État. Elle est tout de même très inquiète pour l'avenir : “Au début, on a eu des aides, mais aujourd'hui on n’a plus rien. Peut-être que l’on aura un nouveau prêt dans le futur donc on croise les doigts.” Mais les gérants des autres enseignes du quartier dressent le même constat, assure Lucie : “On se demande tous de quoi demain sera fait ?”

Licencier pour survivre

Cédric Lafarge dirige une entreprise de maintenance industrielle et travaille essentiellement avec les grands groupes. Son activité avait déjà diminué avec la fermeture de l’usine de KNS, mais avec les émeutes, il a perdu 80 % de son chiffre d’affaires. Cédric a alors dû se séparer de deux de ses salariés.

“Depuis la crise du Covid, on a appris à mettre un petit peu d'argent en trésorerie quand même. C'est ce qui nous sauve aujourd'hui. On a eu un petit peu d'aide de l'État. Là, on cherche du travail à droite à gauche. Il me reste six mois de visibilité", s'inquiète le chef d'entreprise.

Cédric Lafarge et Lucie Berthelot sont loin d’être des cas isolés. 415 entreprises artisanales ont fermé au cours des douze derniers mois et celles encore debout ont perdu en moyenne 50 % de leur chiffre d'affaires.

