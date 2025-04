EN IMAGES. À Païta, la tribu de N'Dé a lancé sa fête de la mer

Les poissons et autres fruits de mer proposés à N'Dé sont partis comme des petits pains, samedi matin.

Partager :

N'Dé, tribu située sur le littoral de Païta, a décidé de mettre en lumière ses produits et ses savoir-faire liés à la pêche. L’occasion de renouer avec les marchés, de s'appuyer sur la jeunesse et de rappeler les échanges d'autrefois entre gens de la mer et gens de la terre. Une première édition réussie, tenue ce samedi.

Frais, fumé, frit… On trouvait du poisson sous différentes formes, ce samedi 5 avril, à la maison commune de N'Dé. A la fête de la mer façon N'Dé, le poisson est proposé aussi bien frais que fumé. • ©Cédric Michaut / NC la 1ère Sur son littoral de Païta, la tribu du bord de mer proposait aussi d'autres trésors tirés du lagon, de la mangrove ou de la rivière. Des crabes, des anguilles, des grisettes, du poulpe, du troca, du bénitier… Cette fois, le crabe ne s'est pas vendu en bord de route. • ©Cédric Michaut / NC la 1ère Tout ça n'est pas resté longtemps dans la glacière. Dès 8 heures, les stands étaient pris d'assaut. Dans cette glacière, le fruit du ramassage de grisettes. • ©Cédric Michaut / NC la 1ère C'est qu'à N'Dé, traversée par la route menant vers plusieurs grands lotissements, les habitants ont un précieux savoir-faire en matière de pêche. Par ici les rougets de nuit. • ©Cédric Michaut / NC la 1ère Cette première édition a de quoi satisfaire les organisateurs, qui se sont à la fois appuyés sur la jeunesse, et sur les échanges d'autrefois. Les exposants ont trouvé leur public, ce samedi, à N'Dé. • ©Cédric Michaut / NC la 1ère L'espace qui entoure la maison commune s'est transformé en accueillant marché. • ©Cédric Michaut / NC la 1ère

Partager :