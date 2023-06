La Foa : le problème de l'eau potable enfin résolu à la tribu de Ouipoin

Le problème perdurait mais la tribu de Ouipoin dispose aujourd'hui d'une nouvelle conduite d'eau. Un rétablissement progressif de la distribution de la ressource, constaté in situ par le haut-commissaire de la République, Louis Le Franc.

Dave Waheo-Hnasson, Ismaël Waka Ceou, Loreleï Aubry •

Soulagement à Ouipoin. Située à plus de quarante minutes en voiture du village de La Foa, la tribu de Ouipoin bénéficie désormais d'un nouveau réseau d'alimentation en eau potable. Une petite révolution dans le quotidien des habitants, après plusieurs années de galère. "Il y a des moments où l'eau était sale, on ne pouvait pas la boire, il y avait de fortes odeurs... c'était comparable à de la boue, de l'eau marécageuse" se souvient Roger Médiara, président du Conseil des clans. "L'eau c'est primordial. Si nous n'en avons pas, nous ne pouvons rien faire." ajoute Elise Médiara, une habitante de la tribu.

27 millions de francs

Le coût de ces travaux de réseaux d'eau s'élèvent à 27 millions de francs. Un cofinancement Etat, province Sud et mairie de La Foa. "C'est 27 millions toutes taxes comprises. On a réussi à aboutir sur 80% de cette conduite là donc il nous reste 20% pour que ce reseau soit complètement fiable et puisse fonctionner normalement" explique Florence Rolland, maire de la commune.

"C'est un endroit magnifique mais qui est très éloigné des parties urbanisées donc il faut respecter ce mode de vie, commente Louis Le Franc, haut-commissaire, "il faut aussi comprendre quels sont leurs besoins et donc, une visite de terrain comme celle-ci consiste à aller à la rencontre des autorités coutumières et des familles pour connaître leur quotidien."

Une centaine d'habitants vit dans cet écrin de verdure, perché entre rivière et montagne.