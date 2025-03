Situation financière critique, compétences "confuses", stratégie à revoir : la SMTU pointée du doigt par la chambre des comptes

Le Syndicat mixte des transports urbains a fait l'objet d'un contrôle de la chambre territoriale des comptes. Parmi les points d'alerte : la situation financière critique avant même 2024 et la crise; les compétences et le cadre juridique confus ainsi que la stratégie concernant les enjeux de mobilité à l'échelle du Grand Nouméa.

Huit recommandations de performance et neuf rappels au droit. C'est la conclusion du rapport de la chambre territoriale des comptes concernant le Syndicat mixte des transports urbains du Grand Nouméa en charge du réseau Tanéo. Un premier contrôle pour le SMTU qui met en évidence des difficultés de gestion financière, des confusions en matière de compétences et de cadre juridique mais aussi une stratégie mal adaptée au besoin de la population.

>>> Le rapport complet de la chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie est diponible ici.

16,6 milliards de francs CFP de dette fin 2023

La chambre territoriale des comptes a débuté son contrôle avant la crise de 2024 et déjà la situation budgétaire était mal en point. Notamment parce que les objectifs fixés n'ont pas été atteints. Parmi les points de fragilité : une surestimation des recettes "malgré une contribution importante des usagers couvrant 40 % des charges d’exploitation constituées principalement de la rémunération des délégataires (Karuïa Bus, Carsud, la Société calédonienne de transports avant les émeutes de 2024 ndlr)."

La chambre regrette l'absence de réévaluation tarifaire entre 2019 et 2024 alors que la fréquentation du réseau était en nette augmentation jusqu'en mai 2024.

Une maîtrise budgétaire insuffisante

Concernant le fonctionnement du syndicat : "La gestion budgétaire et comptable du syndicat mixte souffre de nombreuses faiblesses. Les procédures budgétaires et comptables ne sont pas formalisées et sont insuffisamment maîtrisées", peut-on lire dans le document. Le SMTU a entamé des démarches en vue de l'amélioration de ce point. Parmi les recommandations formulées par la chambre : une nécessité de transparence de l'information financière aux usagers.

Le syndicat s'est également engagé sur des emprunts, des sommes qui ont permis "de financer à la fois des biens appartenant au syndicat mais également des biens affectés in fine à ses membres." La charge du personnel a, en revanche, été bien maîtrisée et représente une faible part des dépenses.

Un cadre inadapté, une compétence confuse

Le cadre contractuel n'a pas été révisé et n'a pas pris en compte les risques d'exploitation, un manque de souplesse et la chambre rappelle à l'ordre : "une délégation de service public doit comporter un élément de risque basé sur l’exploitation, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, la rémunération ayant un caractère forfaitaire." Comprenez que des clauses permettant d'ajuster la rémunération des délégataires n'ont pas été appliquées. Ces rémunérations ont été actées sur la base d'un forfait sans possibilité d'ajustement pour les besoins de fonctionnement du service.

"Le cadre juridique dans lequel s’inscrit le syndicat mixte souffre d’une certaine confusion", indique la chambre. Il comprend les anciens réseaux de transports de la ville de Nouméa et de la province Sud. Le SMTU se trouve toujours divisé en deux pour exploiter Tanéo et Néobus.

Et selon la loi organique du 19 mars 1999, la compétence de ce syndicat incombe à la Nouvelle-Calédonie qui n'y prend pas part. En revanche, la province Sud, qui n'a pas délégation assure cette gouvernance.

>>> A lire : INFOGRAPHIE. Tanéo, Carsud, Néobus... On vous explique comment fonctionnent les transports en commun sur le Grand Nouméa

Repenser la stratégie pour la population

Une révision du plan de déplacements urbains du grand Nouméa a été lancée entre 2017 et 2020 mais n'a pas aboutie. Pourtant, note le rapport, les observations font état d'un "fort essor démographique des communes situées en périphérie de Nouméa." À charge au Syndicat d'amorcer de nouveau cette révision.

Le réseau de transport en commun en site propre Néobus n'a pas été déployé vers la commune du Mont-Dore en raison de contraintes budgétaires, pointe le document.

Parmi les recommandations de la chambre territoriale des comptes : l'élaboration d’une programmation pluriannuelle des investissements adossée à un plan de financement réaliste.

Le SMTU est invité à redimensionner son réseau dont l'offre de service a été fortement diminué après les émeutes et le transport scolaire considérablement affecté. Afin de prendre en compte les besoins des usagers qui doivent aussi aujourd'hui débourser une somme plus importante pour ces transports. Tanéo a repris le 1er octobre 2024.