Assises : quinze ans de réclusion criminelle dans une affaire de viol avec violences à Saint-Louis

La cour d'assises de Nouvelle-Calédonie a condamné à quinze ans de réclusion criminelle un jeune âgé de 22 ans. En 2022, l'accusé avait violé une jeune femme un soir de mariage dans la tribu de Saint-Louis, au Mont-Dore.

Le verdict est tombé ce vendredi soir, peu après 19 h 30. L'accusé a été condamné à quinze ans de réclusion criminelle pour avoir violé et violenté une jeune femme lors d'un mariage, en 2022, à la tribu de Saint-Louis.

Les jurés des assises de Nouvelle-Calédonie sont allés au-delà des réquisitions de l'avocat général, qui étaient de treize années de réclusion criminelle.

De retour d'un mariage

Avant l'ouverture du procès, ce vendredi matin, la partie civile a décidé que celui-ci ne serait pas à huis-clos, afin d'encourager d'autres victimes à parler. L'audience a été suspendue dix minutes en début de matinée, car l'accusé a eu un blocage. Il n'arrivait plus à parler après avoir vu sa mère entrer dans la salle du tribunal.

Les faits remontent au mois d'octobre 2022. L'accusée est alors âgé de 20 ans. À l'issue des festivités, la victime, une femme de 24 ans, est ramenée dans une camionnette. Elle ignore que l'accusé est dans la benne du véhicule. Elle est surprise par sa présence au moment où elle descend de la voiture. Le jeune homme alcoolisé se jette sur elle, la frappe à la tempe, la plaque au sol et lui retire son pantalon.

"Comme un pitbull"

Le récit est glaçant et laisse la cour sans voix. À l'entendre, on comprend que la victime s'est battue pour sa vie. L'examen médical le confirmera : on dénombre dix-sept lésions sur l'ensemble du corps, parce qu'elle s'est fortement débattue, jusqu'à mordre le doigt du jeune homme.

À ce moment-là, il maintient sa bouche fermée, jusqu'à l'étrangler. Lors de son audition par les gendarmes, il décrira qu'elle était "comme un pitbull", elle ne lâchait pas sa main.

La victime finira par feindre de consentir à cet acte sexuel afin de prendre la fuite, alors que le viol s'est déroulé à dix mètres de chez elle. Sa famille dira plus tard avoir cru entendre des cris. Ils s'étaient arrêtés de parler pour écouter, mais plus rien n'était audible.

L'accusé s'est rendu quelques jours plus tard à la gendarmerie, poussé par sa mère. Deux mois après les faits, la victime a décidé de quitter le territoire pour rejoindre son père dans l'Hexagone.

Voleur récidiviste

À l'audience, on apprend que le jeune homme a sept mentions à son casier judiciaire, pour des faits datant de 2017 à 2024. Après avoir abandonné le lycée, encore mineur, il s'est livré à des vols aggravés à répétition (de voitures, avec incendie), puis des vols dans des habitations.

L'expertise psychiatrique ne relève "aucun trouble de la personnalité. L'impulsivité prime chez lui, il est dans l'instant, il agit". Une autre expertise dira qu'il agit dans l'objectif de répondre à ses pulsions du moment. Il promet de ne pas recommencer. Il a "peur de l'image de violeur qu'on lui donne".

Je ne l'ai pas élevé pour aller violer des femmes Témoignage de la mère de l'accusé

Dans la salle, les mères des deux jeunes assistent aux débats. Ces cousines mangeaient ensemble de temps en temps. Celle de l'accusé a témoigné. Même si son fils a avoué les faits, elle "n'y croit toujours pas. Je ne l'ai pas élevé pour aller violer des femmes". À l'écoute de ces mots, l'autre mère essuie ses larmes.

Une "battante" malgré les épreuves de la vie

L'après-midi a été marquée par l'attitude indifférente de l'accusé. La tête baissée, sans un regard vers la salle, il n'exprimera pas de remord à l'attention de la victime. Tatoué d'une feuille de cannabis au milieu du front, il répond brièvement aux questions de la présidente de la cour. "La victime dit qu'elle a cru mourir ce soir là. A-t-elle raison de penser de la sorte ?" Silence de l'accusé. Avant d'extérioriser, un mot : "mal", pour dire qu'il se sent mal.

L'avocate maître Laure Chatain représente la jeune femme en son absence. Une "battante", malgré "tout ce qu'elle a pu traverser". Victime d'inceste dans l'enfance, son premier petit copain meurt dans un accident de quad à 17 ans. Puis ce viol, et les attaques sur les réseaux sociaux des cousines de l'accusé qui la traite de "salope", de "menteuse".

Des "violences inouïes et gravissimes"

Dans ses réquisitions, le ministère public demande une peine de 13 ans de réclusion criminelle, dans une "affaire déconcertante. La culpabilité de l'accusé n'apportera aucune discussion. On a eu affaire à un déchaînement de violences absolument inouïes et gravissimes. On n'a pas beaucoup entendu le son de la voix de l'accusé. Comment le décrire autrement qu'un asocial, un marginal. Il ne connaît ni la loi, ni la coutume, c'est désespérant."

On a eu affaire à un déchaînement de violences absolument inouïes et gravissime. Comment décrire l'accusé autrement qu'un asocial, un marginal. Il ne connaît ni la loi, ni la coutume, c'est désespérant. L'avocat général

À l'issue des plaidoiries des avocats, la parole revient à l'accusé. C'est un texte qui a été lu aux juges et aux jurés. "Je suis vraiment désolé, j'ai honte de ce que j'ai fait et j'exécuterai la peine qu'on me donnera. Je demande pardon à la victime et aux familles".