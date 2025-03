TÉMOIGNAGES. “C’est toujours sympa, c’est gratifiant, ça fait du bien” : rencontre avec des habitués des plantations d'arbres

Samedi 1er mars, 2 000 arbres de maquis minier ont été plantés sur les flancs de la montagne des Sources, à La Coulée, au Mont-Dore. C’était la première plantation de 2025. Témoignages.

“C’est toujours sympa de venir planter, c’est gratifiant, ça fait du bien, on se sent utile, on est au grand air, tout le monde rigole”, témoigne Mélanie. Elle est secrétaire de l’association Red Ground, partenaire des opérations de revégétalisation de la montagne des Sources, à La Coulée, au Mont-Dore.

"Comme d’habitude, je passe un super moment, le travail d’équipe, j’adore", abonde Anne-Sophie, une autre habituée.

Aperçu de l'ambiance avec le reportage de Marie-Gwenaëlle Gohe :

Des plantations sont programmées tous les quinze jours, ouvertes à tous. 16 000 arbres de maquis seront plantés au cours de l’année sur les flancs de cette montagne où les incendies font régulièrement rage. En 2006, 4 500 hectares de forêt avaient brûlé. En 2019, 2 500 hectares étaient partis en fumée.

Prochaine opération le 8 mars, aux Niaoulis, à Païta

Samedi 1er mars, l'opération était “possible grâce à l’Office français de la biodiversité”, dans le cadre du projet TeMeUm, un programme d’action en faveur de la protection de la biodiversité dans les territoires d’Outre-mer, explique Thibaut Bizien, chargé de mission et président fondateur de Calédoclean, l’association à l’initiative des plantations. "L’objectif est de réintroduire des espèces endémiques de La Coulée, dont des espèces menacées d’extinction. Restaurer les espaces naturels dégradés et participer à conserver les espèces endémiques”, précise-t-il.

Des plantations, Calédoclean en organise toutes les semaines. La prochaine aura lieu le 8 mars, aux Niaoulis, à Païta.

En 2024, 25 000 arbres ont été plantés, de 153 espèces différentes. Sur la colline de la FOL, à Nouméa, au centre culturel Tjibaou, à Dumbéa rivière, au Pont des Japonais, etc. 1 250 bénévoles se sont mobilisés. Dont des enfants. Comme Yelena, 13 ans, qui est toujours au rendez-vous à La Coulée : "J'ai commencé petite et jusqu'à maintenant, je viens toujours planter." Avec des dizaines d'habitués.