Violences intrafamiliales : la Maison de protection des familles recueille la parole des victimes

Située au Pont-des-Français, sur la commune du Mont-Dore, elle travaille en collaboration avec toutes les gendarmeries de Nouvelle-Calédonie. La Maison de protection des familles prend en charge les victimes de violences intrafamiliales, recueille la parole des mineurs et des femmes victimes d'agressions, tout en les accompagnant avec un suivi social. En cette veille du 8 mars, l'adjudante Nathalie Louison a pris son commandement.

Ce jour-là, la Maison de protection des familles se prépare. Ses gendarmes vont entendre des enfants et leur mère pour des faits de violence intrafamiliale. L’unité est située au Mont-Dore, quartier du Pont-des-Français, sur le site de l’ancienne brigade territoriale. Elle s’occupe aussi bien de victimes mineures, que de majeures.

Un public très vulnérable

À sa tête, l’adjudante Nathalie Louison. La Calédonienne évolue dans la gendarmerie depuis 23 ans. Elle vient de prendre sa nouvelle fonction. La cérémonie a eu lieu ce vendredi 7 mars devant les représentants des institutions, de l'armée et de la justice. Sa mission, être auprès des personnes les plus vulnérables : les femmes battues, violées et les enfants maltraités.

L’adjudante Nathalie Louison est installée dans sa nouvelle fonction lors d'une cérémonie, le 7 mars 2025, à la Maison de protection des familles. • ©Brigitte Whaap / NC la 1ère

Créée après le Grenelle

Les Maisons de protection des familles (MPF) ont été déployées après le Grenelle des violences conjugales, en 2019. L’année dernière, en Calédonie, 215 mineurs y ont été auditionnés. En 2023, ils étaient 249. "Une légère baisse en 2024 mais nous savons tous qu'il y a eu les émeutes", pondère la commandante, qui s'attend à "une nouvelle libération de la parole des victimes".

"Salle Mélanie"

Les enfants sont entendus dans une "salle Mélanie", une pièce aménagée exprès pour l'audition des mineurs victimes. Elle se passe dans un cadre accueillant, sous forme de discussion, afin de s’adapter à leur jeune âge. L’ensemble de la procédure est enregistré par une caméra.

La Maison de protection des familles se situe à l'ancienne brigade territoriale du Pont-des-Français, près des tours de Saint-Quentin. • ©Brigitte Whaap / NC la 1ère

Aider les femmes, avec l'Adavi

Les femmes se retrouvent souvent dans des situations sociales difficiles. Pour répondre à leurs besoins, et orienter au mieux, deux intervenants de l’Adavi (l'Association pour l’accès au droit et l’aide aux victimes) sont présents au quotidien.

Autre mission, la prévention

La Maison de protection des familles a un autre volet, la prévention. L’unité intervient lors des manifestations et dans les écoles. Objectif pour la gendarmerie : la lutte contre les violences intrafamiliales avec une protection renforcée des mineurs. Les violences intrafamiliales représentent près de 60 % des plaintes des victimes. Les agressions sexuelles et les viols, plus de 40 %.

Vers qui se tourner ?

Vous subissez des violences dans votre famille ? Vous avez été témoin de violences intrafamiliales ?

Appelez le numéro gratuit de SOS écoute au 05 30 30.

30 30. Envoyez un SMS de signalement au 50 00 67.

00 67. Contactez la police ou la gendarmerie en composant le 17, le Samu en faisant le 15, les pompiers en appelant le 18.

Téléchargez l'application mobile Dignity, elle permet d'envoyer un message avec sa position GPS.

Si tu es un élève, dans ton établissement, tu peux parler en toute confiance à l'infirmier ou l'infirmière, l'assistante sociale, le psychologue scolaire, la vie scolaire, le CPE, la direction, ton enseignant ou tes professeurs...