Mouvement social à la police municipale du Mont-Dore

Paiement d’heures impayées, démission du directeur de la sécurité, doléances sur les armes… Une “mobilisation de protestation” a été initiée par le Soenc fonction publique à la police municipale du Mont-Dore, ce mardi 4 mars.

Les agents de la police mondorienne affiliés au Soenc fonction publique ont entamé un mouvement de protestation, ce mardi 4 mars. Une action signalée par les banderoles et le piquet installés devant leurs locaux de Boulari, sur le complexe sportif et culturel Victorin-Boewa. Ils dénoncent ce qu’ils estiment être des dysfonctionnements majeurs, dont le non-paiement d’heures supplémentaires.

"On a les armes mais pas les munitions"

“La mairie n’a plus d’argent”, déclare Judicaël Eshenbrenner, le secrétaire général du Soenc Fonction publique. “Elle fait travailler les policiers mais elle n’arrive plus à les payer, elle n’arrive même plus à les compenser.” Une autre doléance concerne les lanceurs de balles de défense. "On demande des munitions depuis deux ans. On a eu les événements du 13 mai, par exemple. On a les armes, mais depuis deux ans, on n’a pas les munitions.”

Rencontre mercredi avec la mairie

Les policiers mécontents demandent “un renforcement des brigades” ou encore un fonctionnement en continu “parce que la police ferme à 22 heures”. Plus globalement, résume le représentant syndical, “on demande le départ du directeur [de la sécurité]. Depuis qu’il est arrivé, il n’a rien arrangé et ça devient compliqué.”

Son interview par Brigitte Whaap et Christian Favennec

Contactée par NC la 1ère, la mairie du Mont-Dore n’a pas souhaité s’exprimer sur le dossier avant sa rencontre avec les syndicats, prévue ce mercredi.