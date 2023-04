Affaire Pérès-Martinez : au septième jour du procès en appel, le médecin légiste et la veuve de la victime

Le procès en appel d’Olivier Pérès devant les assises de la Nouvelle-Calédonie a repris ce mercredi matin. Au programme, l’analyse du médecin légiste et le témoignage très attendu de la veuve d’Eric Martinez.

Natacha Lassauce-Cognard (Françoise Tromeur)) •

Mise à jour de midi, à la suite du texte

A la barre, ce mercredi 12 avril, le médecin légiste. Il décrypte les conséquences des trois tirs reçus par Eric Martinez, le 13 septembre 2018. Cet après-midi-là, Olivier Pérès se rend en voiturette sur le green du golf de Tina. Arrivé au niveau du trou numéro 16, il sort son fusil de chasse, chargé avec deux cartouches de calibre 12.

Le détail des trois tirs

Et il fait feu à deux reprises en direction de son voisin. L’homme est atteint une fois à l’avant-bras, de loin. Puis au niveau de la hanche. Deux tirs successifs qui se font en mode dynamique. Le deuxième met à genou Éric Martinez. Le médecin légiste estime “que le tir est incapacitant, il ne peut pas se relever”.

L’accusé recharge son arme et tire une troisième fois, à moins de deux mètres. La victime est touchée au dos, ce tir s’avère létal. En l’absence de l’expert en balistique à la barre, ce matin, il est mis en évidence qu’avec un tir rapproché, les plombs sont concentrés. Il y a un effet balle. La bourre de cartouche est retrouvée dans le corps du défunt. Cela signifie que l’arme était proche. Le médecin légiste décrit "une phase d’agonie de quelques minutes chez la victime".

Scène de procès, aux assises, dans l'affaire Pérès-Martinez. • ©Nicolas Yann Martin

Qui dit vrai ?

Place à présent à un témoignage très attendu : on entend la veuve de la victime. La veille au soir, l’expert psychiatre criminologue interrogé par visio-conférence a évoqué l’importance, selon lui, de faire toute la lumière dans les dires de Laurence Martinez et d’Olivier Pérès. Il a estimé que “l’accusé était intoxiqué par la représentation objectivement inquiétante d’Eric Martinez”. Est-ce que Laurence Martinez s’est faite le relais des menaces de son mari à l’égard des enfants Pérès ? Est-ce qu’Olivier Pérès dit toute la vérité sur ses échanges avec elle avant son passage à l’acte ?

"Le Dr Pérès est mort en même temps que mon mari”

En pleurs, Laurence Martinez revient sur le drame. “J’ai eu l’impression d’être percutée par un train à grande vitesse”, dit-elle. “Je ne m’attendais pas à ce que le Dr Pérès, pour qui j’avais le plus grand respect, puisse commettre ce geste. Le Dr Pérès est mort en même temps que mon mari.” Elle déclare avoir découvert des choses horribles : “J’ai été trahie par Mathilde Pérès, par mon mari et par Olivier Pérès.”

Deux facettes

Laurence Martinez explique que son mari avait une face lumineuse. “C’était un bon père, il était merveilleux avec ma mère en situation de handicap.” Mais “il avait aussi une face sombre”. Elle précise qu’elle n’était pas au courant de ses nombreuses infidélités (“seulement” de deux), ni la relation qu’il a entretenue avec Mathilde Pérès. Laurence Martinez ne savait pas non plus, ajoute-t-elle, que son époux n’avait pas de passé militaire prestigieux, que tout était inventé.

Se montrant en colère, déçue, elle confie être désormais en mode survie, avec son fils. Un jeune homme qui avait douze ans, au moment du drame. Le témoin évoque aussi les différentes violations de son contrôle judiciaire par l’accusé, lors de sa remise en liberté après les faits, son témoignage filmé et son livre Le Diable existe.

[Midi]

Toujours à la barre, Laurence Martinez est interrogée par la cour, la présidente et ses assesseurs. D'après ses dires, c’est Olivier Pérès qui l’appelle et lui donne des rendez-vous avant le drame. Lui, qui lui apprend l’infidélité de son époux avec Mathilde Pérès. Il lui dira aussi plus tard qu’il a demandé à sa femme de couper les ponts avec Éric Martinez.

Elle revient sur une de ses dernières rencontres avec l'accusé. Il l’informe, déclare-t-elle, que sa relation avec son épouse est apaisée mais que son mari à elle voyait de jeunes prostituées dans des garçonnières, qu’il voulait partir avec Mathilde à Ibiza quand ils entretenaient leur relation extra-conjugale, qu’il voulait abandonner son fils…

Compte-rendu à retrouver dans le journal radio de midi et au JT de 19h30