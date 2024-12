EN IMAGES. Un salon de Noël des artisans revigorant pour la profession

Un millier de visiteurs étaient attendus au salon de Noël des artisans qui se tient depuis vendredi à la maison des artisans de Nouméa. Une véritable bouffée d’oxygène pour ces professionnels qui rencontrent de graves difficultés depuis mai dernier.

42 exposants proposaient toutes sortes de produits faits main : vêtements, accessoires, bijoux, céramiques, broderies… "On avait un peu peur de ce qui allait se passer au vu des évènements, s'inquiétait Nancy Birot, la trésorière de l’association des métiers d’arts calédoniens. Mais finalement on a du monde, du passage. Les gens sont contents de venir au salon... Et les artisans aussi !"

Plutôt que sur dix jours, le salon se tient sur deux week-ends, route de Nouville • ©Natacha Lassauce-Cognard (NC La 1ère)

"La profession rame, forcément, mais les salons nous sauvent, explique Nancy Birot. La population est invitée à venir nous voir, à acheter de l'artisanat. Noël va nous sauver et relancer une partie de l'économie, puisque l'artisanat, c'est la base. Habituellement le salon est sur dix jours, mais comme on sait que c'est compliqué en ce moment, on a préféré le raccourcir sur deux week-ends... plutôt que de faire un flop."

"Les salons nous sauvent, explique Nancy Birot, trésorière de l’association des métiers d’arts calédoniens. Noël va nous sauver et relancer une partie de l'économie, puisque l'artisanat, c'est la base." • ©Natacha Lassauce-Cognard / NC La 1ère

Des produits colorés ont attiré l’attention de Cerise, une petite fille de 7 ans qui est bien décidée à se faire plaisir. "J’ai vu plein de puzzles ! Ça sera super si quelqu’un l'a [pour Noël] !"

Ces produits aux couleurs chatoyantes ont attiré l’attention de Cerise, 7 ans • ©Laura Schintu / NC La 1ère

Malgré la ressemblance avec un dessin animé du moment, pas de plagiat. Ces personnages sont nés de l’imagination d’une artisane, Elodie Butryn. "L'idée c'est que tout le monde puisse venir sur mon stand et trouver son petit cadeau de Noël ou de naissance. Il y a également des produits estampillés Nouvelle-Calédonie pour que ça s'exporte et qu'on envoie un petit bout du Caillou à l'extérieur."

Un millier de visiteurs étaient attendus, sur trois jours • ©Natacha Lassauce-Cognard (NC La 1ère)

"On repart dans l'Hexagone à la fin de la semaine prochaine, détaille Joëlle Autier, une cliente. On achète les souvenirs de Noël : un porte-chéquier et un couvre-livre pour mon livre de recettes. Je vais le garder précieusement."

En achetant ces tapas wallisien faits main par Pasilia Tui, ce couple ramènera un petit bout du Caillou dans l’Hexagone • ©Natacha Lassauce-Cognard / NC La 1ère

Pasilia Tui fait partie des plus anciens exposants du salon de Noël des artisans. "J'aime tellement ce travail, malgré le fait qu'il faille du temps, et avoir la santé, pour pouvoir continuer... Mais je le fais parce que je tiens à tout prix à ce que ma génération, et les enfants qui viennent après puissent continuer."

Objets de décoration en céramique ou broderie sur nappe et serviettes de table : ici, la créativité ne manque pas. "Cela fait quatre ans que je vis de ça, confie Morgane Veylayoudon. Les premières années ont été compliquées, comme tous ceux qui se lancent. Et plus les années passent, et je vois l'évolution de mon activité. Je suis très contente d'avoir de plus en plus de contact pour des points de vente."

Plusieurs mois après le début des événements qui ont agité la Calédonie, certains artisans ont cessé leur activité, quand d’autres s’accrochent à leur métier. • ©Natacha Lassauce-Cognard / NC La 1ère

Ce salon de Noël des artisans sera à nouveau organisé le week-end prochain. En attendant, la magie de Noël opère déjà... Les enfants n'ont plus que trois semaines à attendre avant d'ouvrir leurs cadeaux.