Le centre pour les auteurs de violences intrafamiliales s'est ouvert à Nouméa

Pour répondre au fléau des violences conjugales en Nouvelle-Calédonie, un centre d'accueil pour les auteurs de ce genre de violence accueille déjà huit personnes, en ce début d'année.

Le centre a été inauguré début 2024, et il avait reçu la visite d'Éric Dupond-Morreti, Garde des sceaux à ce moment-là. Les premiers résidents du centre sont officiellement accueillis depuis le 9 décembre, huit y sont actuellement hébergés et le premier bilan d'étape est "plutôt positif" selon le procureur de la République.

Eloigner l'auteur du domicile

Porté par l'association pour la réinsertion des auteurs de violences intrafamiliales, l'Aravif, avec le soutien du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, de la province Sud et de l'État, le centre peut héberger jusqu'à 10 personnes. Uniquement des hommes, auteurs de violences intrafamiliales, "dans le cadre d'un contrôle judiciaire, avec l'obligation de fixer sa résidence dans ce centre et de suivre une prise en charge pluridisciplinaire" explique Yves Dupas, procureur de la République.

Ce centre permet de répondre à deux objectifs : d'abord de favoriser l'éviction du conjoint violent du domicile et aussi de mettre une prise en charge en suivi psychologique, en addictologie tout en favorisant l'insertion professionnelle de ces personnes qui vont attendre leur comparution devant le tribunal, dans un délai de six mois. Yves Dupas, procureur de la République

Éviter la récidive

Pour Philippe Palombo, président d'Aravif, "il s'agira de faire un point pluridisciplinaire sur leur chemin de vie et ce qui a permis de passer à l'acte. On en profite donc avec une prise en charge médicale, sociale et en particulier psychologique pour faire un bilan et voir comment amener l'auteur à être conscient du ou des actes."

Cette structure, installée au centre-ville de Nouméa, n'est pas un hôpital mais "c'est un lieu de bienveillance même si les conditions d'hébergement et de séjour sont strictes, et qu'il y a un règlement intérieur", explique Philippe Palombo. "Ce sont des prévenus, mais il faut aussi qu'ils se sentent bien. Ça leur permet d'être dans une bulle qui favorise cette prise de conscience et cet effort de sensibilisation pour qu'ils ne repassent pas à l'acte."

Les auteurs de violences ont obligation d'y résider quotidiennement jusqu'à leur comparution devant le juge. • ©Carawiane Carawiane / NC La 1ère

D'autres dispositifs perdurent contre les violences intrafamiliales

En février 2021, le stage de responsabilisation des auteurs de violence intrafamiliales, un stage de deux jours piloté par la Dpass a été créé. Il est ordonné soit à titre complémentaire soit à titre de mesure alternative. "Nous avons un taux de réitération, de récidive autour de 6%, un taux faible qui valide notre démarche de promouvoir la pédagogie, l'information pour faire reculer ces violences qui sont insupportables", explique Yves Dupas.