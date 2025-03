PORTRAIT. Femmes inspirantes : Cécile Oxford, une nouvelle énergie à la tête de la Ressourcerie de Nouméa

À l'occasion de la journée internationale des droits des femmes le 8 mars, NC la 1ère propose cette semaine plusieurs portraits de Calédoniennes inspirantes. Dernier de la série : découvrez Cécile Oxford, la nouvelle directrice de la Ressourcerie de Nouméa.

À 42 ans, Cécile Oxford succède à l’ancienne directrice, Amélie Toureau-Tabard, et prend les rênes de cette association qui allie engagement environnemental et solidarité. Avec pour mission de développer l’accessibilité de la structure et d’assurer son avenir, elle doit relever un défi de taille : trouver de nouveaux locaux avant la fin de l’année.

Une experte de l’innovation sociale au service du réemploi

Ancienne consultante en innovation sociale, Cécile Oxford n’est pas une inconnue dans le milieu associatif calédonien. Avant de prendre la direction de la Ressourcerie, elle en a été bénévole pendant plusieurs années. Une expérience qui l’a convaincue de s’investir encore davantage.

J'ai toujours voulu m'investir dans des projets à forte dimension sociale. Après plusieurs années de bénévolat, prendre la direction de la Ressourcerie, c'est comme être à la maison. Cécile Oxford, directrice de la Ressourcerie

Son ambition : rendre la Ressourcerie plus visible et accessible aux Calédoniens, tout en poursuivant son action essentielle de réduction des déchets et de valorisation des objets de seconde main. Un défi de taille à la hauteur de son engagement, pour développer l'économie sociale et solidaire en Nouvelle-Calédonie.

Une quête urgente de nouveaux locaux

Actuellement hébergée par l’OPT, l'Office des Postes et Télécommunications, la Ressourcerie devra quitter ses locaux avant la fin de l’année. Un défi logistique et financier pour l’association, qui doit trouver un espace adapté tout en maîtrisant son budget.

En tant qu’association, nous n’avons pas les moyens de louer un local commercial classique. Il nous faut un lieu abordable, suffisamment grand pour stocker et valoriser les objets, tout en restant accessible au plus grand nombre. Cécile Oxford

Une recherche qui s’annonce complexe mais essentielle pour assurer la pérennité de la structure et permettre aux Calédoniens de continuer à donner, récupérer et réutiliser.