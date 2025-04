Soutien aux forces armées et coopération dans le Pacifique au menu des échanges avec Manuel Valls, à la base navale de Nouméa

Quatrième et dernier jour de visite ministérielle de Manuel Valls, en Nouvelle-Calédonie. Une dernière journée, qui a débuté avec la visite de la base navale de la Pointe Chaleix, à Nouméa. L’occasion d’apporter un soutien aux forces armées et d’évoquer les axes de coopération dans la région.

Dernière matinée de visite en Nouvelle-Calédonie, pour Manuel Valls. Le ministre des Outre-mer a souhaité la passer aux côtés des forces armées, à la Pointe Chaleix de Nouméa. L’occasion de rencontrer des jeunes engagés et réservistes des trois corps d’armées. Et de découvrir le navire d’Entrecasteaux avec son capitaine, Antoine Petetin.

Manuel Valls dans le navire d'Entrecastaux. • ©Caroline Antic-Martin / NC la 1ère

"On a une jeunesse qui a envie de s'investir"

Une rencontre pour échanger sur le rayonnement régional de la marine française dans le Pacifique. “C’est important pour nous de montrer l’action des Forces armées en Nouvelle-Calédonie, nos missions et ce qu’on a pu faire pendant la crise”, assure Yann Latil, commandant supérieur des Forces armées en Nouvelle-Caléonie.

“On voulait aussi le sensibiliser sur ce qu’on fait au quotidien, pour la jeunesse et les pistes que cela peut ouvrir. On a beaucoup catégorisé des jeunes qui étaient sur les barrages mais en réalité, c’est beaucoup plus complexe que ça. On a une jeunesse qui est disciplinée et qui a envie de s’investir sur le territoire”, poursuit le commandant des FANC.

Initiatives et exercices

Au-delà de la jeunesse et de son engagement, la coopération régionale était au cœur des échanges. Des opérations sont déjà en œuvre et devraient s’intensifier. “On a des moyens maritimes et aéronautiques pour ça. Et puis, on développe des initiatives comme l’académie du Pacifique. L’année dernière, on a formé plus de 240 stagiaires des pays qui nous entourent”, détaille Yann Latil.

À la fin du mois d’avril, l’exercice Croix du Sud doit prendre place sur le territoire et à Wallis-et-Futuna. Une simulation, qui permet aux forces armées d’une vingtaine de pays, de se préparer à un scénario de crise.

Aux côtés du ministre des Outre-mer Manuel Valls, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie Louis Le Franc, le président du gouvernement Alcide Ponga et la présidente du Congrès, Veylma Falaeo. • ©Caroline Antic-Martin / NC la 1ère

Rayonner davantage dans la région

Pour le ministre des Outre-mer, le territoire a une place stratégique pour la France dans le Pacifique. “Nos forces participent aux enjeux stratégiques qui sont ceux de la France en Nouvelle-Calédonie et dans le Pacifique. À travers des différentes missions militaires, mais aussi des missions de soutien aux populations et de coopération avec les pays de la région”, explique Manuel Valls.

Le ministre qui souhaite que la Nouvelle-Calédonie “rayonne pour elle-même davantage dans la région. C’est vrai sur le plan économique, touristique, ou dans le domaine de la pêche. Mais aussi dans la coopération avec un certain nombre de pays comme le Vanuatu et d’autres États, îles ou archipels touchés par des catastrophes naturelles”.

Le ministre des Outre-mer Manuel Valls, interrogé par Caroline Antic-Martin et Gaël Detcheverry :