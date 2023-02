Nouméa : le squat Soleil menacé de démantèlement

Depuis un mois, les habitants du squat Soleil à Magenta-Ouémo ont reçu une lettre d'expulsion. Il est prévu que la dizaine de cabanes soit démantelée. Ces habitants de Nouvelle-Calédonie sont priés de quitter les lieux avant le 17 février.

Caroline Antic-Martin et Noémie Dutertre •

Les banderoles près de la mangrove de Magenta-Ouémo sont explicites : " Cette terre n'est pas à vendre" peut-on lire. Ici, cohabitent huit familles, soit une trentaine de personnes. Ce lieu est plus connu sous le nom de squat Soleil. Mais, depuis un mois, la dizaine de cabanes est menacée de démantèlement.

La tribu à nous

Jason, père de deux enfants, a reçu un courrier de l’huissier demandant son expulsion des lieux pour lui et l’ensemble des familles. Pour obtenir du soutien, il utilise les réseaux sociaux . " Ça fait plus de trente année qu'on est ici. C'est la tribu à nous", commente-t-il. " Aller dans des apparts, ça va être un peu compliqué pour nous, on est ici, on a l'impression d'être à la tribu. La vraie vie elle est là !" Les habitants avaient un an de sursis pour s’organiser et trouver une solution de relogement.

Pourtant, les familles n’ont pas l’intention de démanteler les baraques de fortunes construites en plein cœur de la mangrove. En 10 ans, Warren a su trouver une certaine quiétude car tout le monde s'entraide. " On ne va pas baisser les bras." Les habitants ont entrepris des démarches auprès de l'Adraf (l'agence de développement rural et de d'aménagement foncier) via les autorités coutumières de l'aire.

Pourtant, ce vendredi 17 février, les habitants du squat Soleil seront sommés de quitter les lieux, avant que le propriétaire du foncier, la Société civile immobilière Maoue, ne récupère ce terrain d'un hectare.