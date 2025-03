Succès renouvelé pour la dictée du Pacifique à Nouméa

Ils ont opté pour un samedi studieux. Plus de 70 participants ont répondu à l’appel de la dictée, et de l’Alliance Champlain, samedi après-midi, à la mairie de Nouméa. La littérature calédonienne a été mise en avant, pendant que les participants testaient leur niveau de français.

Elle a failli être victime de son succès. Ce samedi après-midi, à Nouméa, plus de 70 participants ont rejoint l’hôtel de ville pour se frotter à la dictée du Pacifique. Encore plus que la soixantaine de l’an dernier et c’était déjà un chiffre record.

Un texte de Michèle Beaudeau

Les organisateurs manquaient de tables, de chaises et de copies. Mais avec de la débrouille et du retard, l’exercice tant apprécié a pu commencer, sur un texte de Michèle Beaudeau. Intitulé "Miroir caché des océans", il est extrait d’un ouvrage collectif, Sillages d’Océanie, diffusé par l’association des écrivains de Nouvelle-Calédonie.

Le reportage de Linda Waka-Ceou et Mindsay Wamo

©nouvellecaledonie

Un sans-faute pour Juliette et Françoise

La catégorie jeunesse, qui doit rédiger la moitié de la dictée, a fait sensation. Juliette Juge, treize ans, a terminé sans aucune faute ! Aucune erreur non plus, pour Françoise Boisne, qui remporte l’édition 2025 chez les adultes. Les autres gagnants, qui ont chacun commis une faute, ont été départagés par un extrait supplémentaire. La deuxième place revient à Gilbert Georgeon et la troisième, à Jennifer Gentet.

Invité, Julien Barret

Tout cela s’est déroulé sous les yeux de Julien Barret, poète et linguiste venu de région parisienne. Cet amateur du “parler avec style” est l’invité de l’Alliance Champlain, qui fête ses quarante ans cette année. Sans subvention, pour cause de crise économique et budgétaire. C’est sur ses réserves qu’elle organise divers rendez-vous pour la Semaine de la langue française et de la francophonie.

D'autres ont préféré décliner

Autre conséquence des émeutes, la difficulté à convaincre que les conditions de sécurité sont à nouveau réunies en Calédonie. L’humoriste québécois qui a d’abord été sollicité a préféré décliner. Puis une humoriste franco sénégalaise a accepté, sous la précaution d’être accompagnée de son conjoint. Ce qui s’avérait plus coûteux pour des finances déjà contraintes.

Soirée anniversaire

Julien Barret interviendra lundi à l’IFMNC (l’Institut de formation des maîtres), mardi au Camp-Est, mercredi à la bibliothèque Denise-Frey du Mont-Dore, jeudi à la Maison de la parole, vendredi à l’université… Mercredi soir, il sera dans les locaux actuels de la bibliothèque Bernheim, rue Anatole-France, pour souffler les quatre décennies de l’Alliance Champlain. La soirée verra aussi la remise des prix pour le Pilou des mots, concours de poésie organisé d’octobre à février.