VIDÉO. Manuel Valls en Nouvelle-Calédonie : la crise post-émeutes vue de l’école

Faut-il rebâtir tous les établissements scolaires détruits, alors que Nouméa ferme des écoles depuis des années, et que les émeutes ont accentué cette perdition d’élèves ? La question est posée, alors que la reconstruction des bâtiments ravagés se précise. Elle a été abordée ce lundi avec le ministre des Outre-mer, au troisième jour de sa visite en Nouvelle-Calédonie.

La Marseillaise et l'hymne calédonien pour entamer sa troisième journée de présence. C’est l’accueil qu’a reçu Manuel Valls ce lundi, à l’école publique Michel-Amiot de Nouméa, 248 inscrits, située à Magenta non loin des tours. Un des établissements bilingues anglais-français répartis en province Sud. “Vous représentez l’avenir de la Nouvelle-Calédonie”, a lancé aux enfants le ministre des Outre-mer, qui les a remerciés pour ce “bain d’optimisme et de bonheur”.

Dans le vif du sujet

Lors des échanges entre adultes, le propos a été moins léger. Il a été question de ces écoliers retrouvés l'an dernier sur les barrages des manifestants contre le dégel du corps électoral. De ces autres qui s'endormaient en classe à la même époque parce que le contexte anxiogène les empêchait d'avoir une bonne nuit de sommeil. Des restrictions budgétaires. Et des dégâts matériels.

Ça a impacté nos effectifs. Des enfants sont partis sur la province des Îles ou dans le Nord. On a une quarantaine d'élèves en moins. Florie Letellier, directrice par intérim de l'école Amiot

Une liste de seize établissements

Durant la crise insurrectionnelle, seize établissements ont été détruits ou endommagés, de la maternelle au lycée. Sur Nouméa, trois écoles ont été incendiées : Les Pervenches, Les Orchidées et Gustave-Lods, aux Portes-de-Fer et à Logicoop. Daniel-Talon a été saccagée, mais refaite et rouverte.

Nichée dans un quartier particulièrement secoué, près du mur d’escalade détruit le 15 mai, Michel-Amiot n'a pas subi de dégât. Mais une telle baisse d'effectifs que cette année, il a fallu organiser des classes à double niveau.

“Ça pose la question de la reconstruction des écoles. Si c'est pour reconstruire et avoir des classes vides... Sonia Lagarde, maire de Nouméa

“Est-ce qu’il faut reconstruire ?”

Bien avant les émeutes, la ville était confrontée à une diminution de ses effectifs scolaires, encore plus marquée qu’à l’échelle de toute la Calédonie. Nouméa fermait en moyenne une école “tous les deux ans". En cause, le vieillissement de la population, le déménagement de nombreuses familles dans les autres communes de l’agglo et les départs hors du Caillou.

991 élèves “ont disparu des radars”

“On peut dire que la rentrée, globalement, s'est très bien passée parce qu'on avait des écoles où des classes étaient vides”, pose Sonia Lagarde. Ce qui a permis de “relocaliser” les enfants et les personnels des sites ravagés. Sauf que “991 élèves ne sont pas rentrés à l'école sur Nouméa cette année", poursuit-elle. “On a en tout environ 1 200 enfants qui ne sont plus sur la province Sud”, renchérit sa présidente Sonia Backès. Ils sont partis dans l'Hexagone, à Wallis et Futuna, en province Nord ou aux Loyauté.

Cinq collèges

En Calédonie, les communes financent les écoles primaires et les provinces financent les collèges. Mais dans ce contexte, Paris s'est engagé à couvrir leur reconstruction à 100 %. "On a validé la liste des établissements scolaires, et des bâtiments publics, pris en charge par l'État", précise Sonia Backès. "Je crois qu'on va pouvoir enfin valider les travaux. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, pour les élèves, pour les collectivités mais aussi pour le BTP."

Pour l'instant, le collège de Rivière-Salée ne rouvre pas. Mais l'idée est de se préparer à ce qu'on ait à nouveau plus d'élèves et qu'on puisse avoir une carte scolaire qui corresponde. Sonia Backès, présidente de la province Sud

"Trois à quatre km de marche"

En province Sud, cinq collèges ont subi des dégâts. "L'un a été détruit aux deux tiers. Il a été décidé de ne pas le reconstruire pour l'instant", a déclaré la patronne de la Maison-Bleue à Manuel Valls, à propos de Rivière-Salée. En invoquant le coût ("700 millions" de francs CFP), la durée ("plus d'un an de travaux") et le fait qu'il n'y ait "plus assez d'élèves pour remplir un collège". "Par contre, il faudra l'avoir en tête. Des élèves sont obligés de faire trois à quatre kilomètres de marche pour aller au collège parce que la carte scolaire ne va plus."

Ci-dessus le reportage de David Sigal et Olivia Garette-Alais.