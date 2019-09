40e anniversaire: " continuer à porter le concept Do Kamo!"

Entre passé et avenir: un anniversaire sous le signe du partage

Une journée de symboles

Les anciens ont répondu présents pour célébrer les 40 ans du lycée Do Kamo, comme la membre du gouvernement Valentine Eurisouké, le premier journaliste kanak Joseph Caïhé ou encore le président du conseil d’administration de la SLN, Dominique Katrawa. Emus bien sûr de retrouver des lieux fréquentés au cours de leur jeunesse, reconnaissants aussi d'avoir pu bénéficier d'une formation qui leur a permis d'occuper des fonctions à responsabilités, mais ils étaient aussi porteurs d'un message réaliste sans détour à l'égard de la jeune génération.En effet, si de par son histoire et son engagement, le lycée Do Kamo a toujours eu pour volonté principale d'éduquer en priorité les jeunes kanak, les temps ont changé... Plusieurs anciens des toutes premières promotions ont donc adressé un message d'ouverture aux jeunes lycéens rassemblés dans la cour pour cette journée de commémoration. Pour Dominique Katrawa, qui était sur les bancs du lycée Do Kamo en 1980," Il faut continuer à porter cette vision mais en la reformulant évidemment, car c'était il y a 50 ans, afin que l'Alliance scolaire et l'Eglise évangélique puissent aller plus loin dans la formation des hommes en Nouvelle-Calédonie en intégrant aujourd'hui le nouveau concept de la communauté de destin".

Les choses dites, il y a eu ensuite, les symboles comme la présentation de la sculpture commémorative, puis la plantation d’un palmier tout cela dans une ambiance festive...

Anniversaire Lycée Do Kamo Un moment fort de l’anniversaire de Do Kamo, auquel ont participé plus d'un millier de personnes ce vendredi à Nouméa : les anciens élèves de la promo 1979, le président du Sénat coutumier et le dirigeant de l’EPKNC ont dévoilé une «plaque commémorative», représentée ici par une sculpture de Melem Tiaou et un pied de palmier. - René Molé NC la 1ère

Un message sans détour

40EME ANNIVERSAIRE LYCEE DO KAMO

Modestie, bienveillance et dépassement de soi... Voilà donc quelques unes des valeurs véhiculées ce vendredi avec la toute jeune génération de Do-Kamiste. Et protocole oblige, lorsque les aînés parlent...On écoute !