Des projets citoyens et une élection portés par les jeunes : Miss et Mister JNC

"Un projet pays pour le pays et par le pays", voilà la devise de Miss et Mister JNC affichée sur le pavillon qui flotte devant la salle où se sont donnés rendez-vous les candidats, les bénévoles de l'association Ambassadeurs NC et le jury. Ce samedi 8 juin, c'est le premier jour que les jeunes hommes et femmes de l'aventure rencontrent ceux qui vont juger de leurs projets.Une aventure donc, qui a commencé, en décembre 2018, lors de la sélection des candidats à l'élection. Plus de 54 Calédoniens, venus de toute la Calédonie, de 15 à 21 ans se sont présentés à cette élection qui n'est pas un concours de beauté mais une occasion de s'investir.En effet pour cette 5ème édition au lieu d'un projet à développer par la Miss et le Mister élus, ce sont les candidats qui ont dû choisir parmi 12 sujets et former des binômes pour réaliser des actions citoyennes. Ils ont 10 mois pour penser à des actions qui soutiennent ou informent les Calédoniens.président de l'association qui porte l'opération, affirme que leur objectif est de valoriser la jeunesse en les responsabilisant.Les thèmes de société qui sont proposés sont variés : de l'environnement, à l'agriculture en passant par la communication à l'autre, la cause animale ou encore les violences faites aux femmes. Sur ce dernier sujet,, l'équipe 1, ouvrent les entretiens par un témoignage ému d'abus vécus par leur entourage et qui a motivé leur engagement.Ainsi à mi-parcours, certains duos-projets ont déjà pu mener des actions concrètes comme aiderdans des opérations de reforestation, avec lafaire une collecte de croquettes ou prévoir une tombola pour ramener des finances...Présidé cette année parle jury est composé de, province Sud,programme Zéro tolérance,NCI (province Sud),, Youtubeur et humoriste, etde Calédoclean.C'est ce jury qui désignera le binôme dont le projet est le plus abouti et pour ce faire, ils entendront encore 2 fois les équipes.Lors de cette matinée de présentation, les questions se succèdent. Les conseils aussi, en particulier sur l'importance de concrétiser leurs idées et réunir des données afin de permettre au jury d'évaluer le résultat de leur projet.Par exemple, le cyber-harcèlement fait débat. Le sujet intéressant, d'actualité et concernant pour la jeunesse a donné du fil à retordre àet, qui se sont lancés dans une enquête. Comment obtenir des réponses sincères ? Quelles questions poser et qu'en faire ?Pour les accompagner dans ces démarches un bénévole est dédié à chaque équipe.Ambassadeurs NC l'association qui fait office de comité réunit 48 bénévoles pour les 20 candidats choisis au départ et qui s'avèrent n'être aujourd'hui plus que 15.Car Miss et Mister JNC est une opération ambitieuse et qui sollicite les candidats et bénévoles au moins deux weekends dans le mois.Près de 28 actions ont été réalisées depuis décembre : gala, collecte de fonds pour les petits pansements du coeur, participation à #mongestepourlaplanete ou encore de l'animation à la fête de l'omelette géante avec une élection spéciale Miss et Mister JNC Dumbéa.Vous ne manquerez donc pas de les croiser à l'occasion.Et les Calédoniens sont invités à voter pour leur Miss ou Mister préféré, le vote du public comptera pour 50%, le reste revient au jury. L'élection, qui a eu lieu les années précédentes au moins d'août, a été reculée aupour laisser du temps aux projets de se développer. Elle se déroulera àsur le thème des années 60 à nos jours.La possibilité de concourir à Miss Supranational et Mister supranational en Pologne en 2020 où sont représentés pas loin de 45 pays., le jeune et énergique président d'Ambassadeurs NC détaille, comme il le dit lui-même, "pas le concours mais l'aventure Miss et Mister JNC". IMAGES Michel Besse SON Carryl Chitty