La circulation perturbée dans le col de la Pirogue de Païta jusqu’au 4 avril

La circulation est fortement perturbée pendant quatre jours à compter de ce 1er avril à Païta, entre 8h et 15h. En cause : des travaux de réparation de la chaussée entre le col de la Pirogue et la tribu de Saint-Laurent.

Soyez très prudents, si vous roulez dans le secteur. La circulation est fortement perturbée entre le col de la Pirogue et la tribu de Saint Laurent en ce mardi 1er avril. Des travaux de réparation de la chaussée et de signalisation horizontale sont en cours et ce, jusqu’au 4 avril prochain. La circulation va être perturbée pendant ces quatre jours entre 8h et 15h. La circulation reprendra de manière normale sans préavis, à la fin de chaque journée.

