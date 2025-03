PORTRAIT. Femmes inspirantes : Rebecca Frolla-Miñana, à la tête d'une entreprise sociale et solidaire

À l'approche de la journée internationale des droits de la femme le 8 mars prochain, NC la 1ère propose cette semaine plusieurs portraits de Calédoniennes inspirantes. Rebecca Frolla-Miñana a créé il y a quatre ans, à Nouméa, la première entreprise sociale et solidaire de Calédonie et permet aujourd'hui à des personnes en situation de handicap de s'insérer.

L'insertion au-delà du handicap, c'est son cap ! Rebecca Frolla-Miñanam, 46 ans, est gérante d'une entreprise sociale et solidaire depuis 2021. À son actif : 35 formations ayant abouti à un emploi.

L'upcycling : la clé d'un emploi rebond

Le principe, c'est donc une formation au sein de son entreprise d'upcycling. Elle dure 8 mois. Après quoi, les salariés en situation de handicap, en contrat d'insertion, sont accompagnés jusqu'à l'embauche, et même après : "C'est une grande famille, parfois même deux ans après, ils viennent nous voir", constate la gérante.

Sa petite entreprise a fait face à la crise

Avant mai 2024, le taux d'insertion avoisine les 70 %. Il n'est plus qu'à 50 %, mais l'envie est toujours là et l'Hanvie (nom de son entreprise) survie.

Après les émeutes, elle perd des commandes. "On élargit, on se réinvente", explique Rebecca Frolla-Miñana toujours motivée. Si l'entreprise proposait surtout de la construction éco-design issue de récupération de matières et déchets, aujourd'hui elle intervient aussi dans le démantèlement et reconditionnement de matériaux électrique.

Se renouveler aussi en tant qu'entrepreneuse

Rebecca Frolla-Miñana est arrivée en Nouvelle-Calédonie il y a 25 ans après des études en psychologie. Elle est recrutée par la Mission d'Insertion Jeune. Elle y est formée. Elle se nourrit ensuite de 20 années d'expérience dans l'insertion auprès des publics dits "éloignés de l'emploi" : porteur de handicap, en sortie de vie carcérale, vivant en tribu ou bien faisant face à des freins sociaux.

Lorsqu'il est question d'établir un schéma directeur autour du handicap il y a une dizaine d'années, elle a le déclic et se lance pour proposer un modèle qui lui convient : une entreprise d'insertion. Aujourd'hui, cette entreprise compte une équipe permanente de 5 personnes et accueille une dizaine de salariés en parcours d'insertion chaque année.