Les quartiers de Nouméa à l'honneur

© Jeannette Peteisi Plusieurs ateliers sont proposés, ici l'atelier gravure.

Une journée pour mieux se connaître

" Je pense qu'il devrait y avoir plus souvent ce genre d'initiative. C'est un moment de partage et l'espace est tellement chouette pour les enfants. "

© Jeannette Peteisi Plusieurs animations sont proposés pour petits et grands.



Des animations, il y en a pour tous les goûts

Fête des quartiers - stade Sotirio Sotirio Restauration sur place. © Jeannette Peteisi

Sotirio Plusieurs produits sont proposés. © Jeannette Peteisi

Sotirio Les habitants des quartiers exposent leur savoir-faire. © Jeannette Peteisi

Sotirio Les plus jeunes peuvent profiter des nombreux ateliers. © Jeannette Peteisi

Sotirio Plusieurs stands d'information et de sensibilisation. © Jeannette Peteisi

Sotirio Le public est venu nombreux pour la Fête des quartiers faire le plein de produits. © Jeannette Peteisi Préc.

Le coup d'envoi de la Fête des quartiers a été donné au stade Maurice-Sotirio de la Vallée du Tir ce samedi. Dès le matin, les habitants de Magenta aérodrome et de Montravel ont rejoint ceux de la Vallée du Tir pour un moment de partage. Cette journée permet aux uns et aux autres de se rencontrer, d'échanger, de se divertir et de faire la fête bien sûr, cela dans un esprit convivial. Le concept plaît beaucoup aux participants : "Le fait que les gens des quartiers se rassemblent je trouve que c'est positif, cela permet de retrouver des gens qu'on connaît un petit peu mais qu'on ne voit pas souvent. On a pris aussi des fruits. Je trouve ça agréable, c'est trop bon enfant."La Fête des quartiers, organisée par la Ville de Nouméa, vise à renforcer les liens entre les habitants et les associations, qui se retrouvent donc le temps d'une journée pour partager sur leur vie, celle de leurs quartiers, tout apportant de nouvelles idées pour faire vivre leur espace. L'évènement favorise également la mixité sociale. L'une des habitantes de la Vallée du Tir est conquise :Plusieurs activités et animations gratuites sont proposées, notamment pour les plus jeunes : spectacles, danses, animations musicales, tournois sportifs, ateliers de sensibilisation à l'environnement, manèges, tour en petit train, jeux en bois etc. " On s'est inscrit pour le tournoi de volley et je trouve que c'est bien, ça permet d'occuper les jeunes des quartiers et éviter qu'ils fassent de bêtises ", lance une jeune fille. Il est également possible de faire le plein de produits frais et de découvrir les nombreux talents cachés des habitants des quartiers, à travers les œuvres qu'ils exposent.Écoutez ces quelques témoignages recueillis par Jeannette Peteisi :