Les parents d'élèves et le personnel du collège public de Thio se mobilisent contre sa possible fermeture

Inquiets de la probable fermeture du collège public de Thio, des parents d'élèves ont manifesté ce lundi pour exprimer leur opposition à une telle mesure.

Ce lundi 3 mars, les parents d'élèves et le personnel du collège public de Thio se sont mobilisés pour dire non à une fermeture de leur établissement. Après une première réunion en novembre 2024 avec les acteurs de l'éducation, mairie, vice-rectorat et province sud, l'éventualité d'une fermeture à la rentrée 2026 devait être évoquée.

Une décision qui selon les manifestants, serait une catastrophe pour la commune. "La différence qu'on a avec le public, c'est qu'on a cette capacité de pouvoir apporter le bien-être aux enfants", souligne le président de l'APE Tony Chevrin. Et de poursuivre : "Qu'est-ce qui se passerait si l'établissement venait à fermer ? Je pense que les parents quitteront la commune pour inscrire leurs enfants ailleurs, chercher du travail ailleurs, pour être plus proches de leurs enfants. Ça serait grave pour Thio".

Effectifs en baisse

Le collège en question compte 77 élèves et les effectifs sont à la baisse, notamment depuis l'arrêt des sites miniers. Un deuxième collège, celui-ci catholique, est implanté dans la commune. Pour autant, l'établissement public s'avère indispensable pour beaucoup.

"Nos élèves ont un droit à l'éducation. Si le public ferme dans la vallée, c'est bien le retrait de ce droit institutionnel. Donc là, je pense que ça va beaucoup plus haut que moi. Je pense que le gouvernement doit prendre ses responsabilités", estime le porte-parole des professeurs André Nantais. "L'éducation est un droit donné à tous les citoyens français. Ça serait très dommageable que l'État se retire de la vallée", poursuit-il.

Une date butoir en avril

Les parents et le personnel éducatif ont rencontré la mairie et le principal du collège pour soumettre leurs doléances. D'après l'édile, la province Sud a demandé à la population de choisir entre les deux collèges, public et privé.

"Si la province a parlé de fermer l'un des deux, c'est qu'il y a des difficultés financières. Il y a l'effectif aussi, qui n'est plus là. Et puis, à Thio, on a perdu beaucoup d'emplois", déplore le maire Jean-Patrick Toura. La date butoir est fixée au mois d'avril. Plusieurs parents demandent le maintien des deux collèges. Après les pertes d'emplois liées à la destruction des sites miniers, ces habitants redoutent de se retrouver encore plus isolés.