PORTRAIT. Femmes inspirantes : Lorenza M’Boueri, mémoire vive de Thio

À l'approche de la journée internationale des droits de la femme le 8 mars prochain, NC la 1ère propose cette semaine plusieurs portraits de Calédoniennes inspirantes. Rencontre avec Lorenza M’Boueri, directrice de l’office du tourisme et du musée de la mine de Thio.

L’histoire de Thio n’a aucun secret pour Lorenza M’Boueri. L’enfant de la tribu de Saint-Michel dirige depuis 2008 le musée de la mine et l’office du tourisme de Thio. Intarissable quand il s’agit du passé de la commune minière, Lorenza n’en milite pas moins pour une diversification économique, touristique et artisanale, qui pourrait notamment bénéficier aux femmes.

Tisseuse de liens, Lorenza accueille dans son musée les visiteurs de passage, mais aussi les habitants de la commune ou des jeunes en réinsertion. “J’ai l’agrément pour recevoir des personnes condamnées à des travaux d’intérêt général ou des mineurs dans l’enceinte du musée. Ça permet à certains de revenir sur le droit chemin. J’ai toujours pensé que Thio pouvait être un laboratoire pour la Nouvelle-Calédonie.”

Changer de modèle de développement

Si la presque quinquagénaire est ancrée dans le passé, elle est aussi résolument tournée vers l’avenir. Pour Lorenza, le tout nickel d’hier doit laisser la place à des activités plus vertes et solidaires, comme le tourisme et l’artisanat.

Chaque mois, elle organise par exemple un atelier tressage. “Les femmes sont très résilientes, très courageuses. Cette activité peut leur permettre d’apporter un peu d’argent à la maison, ça leur donne une forme d’indépendance", estime-t-elle. "Lorenza ? C’est notre bonne fée", sourit Antoinette Tokio, l'une des participantes. Une bonne fée qui soutient toute initiative pour développer sa commune.