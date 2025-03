VIDEO. "En ce moment, il n'y a personne" : à Thio, l'activité touristique enregistre une baisse de 80%

Comme tant d’autres communes, Thio connait une baisse de la fréquentation touristique estivale. Dans un contexte post-émeutes, auquel s’ajoute la crise liée à l’arrêt de l’activité minière, les professionnels tentent de résister tant bien que mal.

Depuis le début de l’année, Thio accuse une baisse de 80% de sa fréquentation touristique par rapport à l’année précédente. La tendance a été révélée par l’office du tourisme de la commune. Une situation dont pâtit Daniel Lacrose, gérant du gîte Les 3 boucles, connu pour sa table et ses randonnées à cheval. "En ce moment, il n’y a personne (…) ça ne marche plus." Mais, "j’ai de l’espoir quand même, il y a beaucoup de choses à découvrir encore à Thio, et de belles personnes à voir …"

Travaux de rénovation et retour à la terre

En attendant le retour des visiteurs, les professionnels tentent de garder le moral. Bien que les violences insurrectionnelles qui ont éclaté en mai 2024 ont porté un coup de frein au secteur, chacun veut croire en une reprise. La productivité est donc le maître-mot. Dans un camping familial d’Ouroué, difficile de faire le plein pour le moment mais cela n'a pas empêché les gérants de procéder à des travaux des blocs sanitaires grâce à un chantier d’insertion financé par la province Sud.

Pour d’autres prestataires, cette période d’attente est aussi l’occasion de revenir à la terre. "Nous n’avons pas le choix, il faut qu’on avance, qu’on se sert les coudes" explique Lorenza M’Boueri, directrice de Thio Tourisme. "Nous vivons dans un environnement qui nous apporte beaucoup de choses, on a de l’eau, de la terre, il faut qu’on travaille."