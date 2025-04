RELIGION. Le Papou Peter To Rot, premier saint mélanésien, sur décision du Pape François

Le premier martyr catholique de Papouasie-Nouvelle-Guinée, Peter To Rot, était un jeune laïc marié, brillant catéchiste, qui entra en résistance contre l’occupant japonais. Mort en 1945, il a été béatifié par Jean-Paul II, et sera canonisé.

Le Dicastère pour les causes des Saints a promulgué un décret le 31 mars, indiquant que le souverain pontife avait approuvé les votes favorables de la session ordinaire des cardinaux pères et évêques, pour la canonisation du bienheureux Peter To Rot. C'est le premier saint de Papouasie-Nouvelle-Guinée, et le premier saint mélanésien.

Selon l'agence Fides, l'organe d'information des œuvres pontificales missionnaires, dans son discours tenu à Port Moresby en septembre 2024, le Pape François avait évoqué "le témoignage lumineux du bienheureux Peter To Rot - comme l’a dit saint Jean-Paul II au cours de la messe de béatification - "nous enseigne à nous mettre généreusement au service des autres pour que la société se développe dans l’honnêteté et la justice, dans l’harmonie et la solidarité". Que son exemple, ainsi que ceux de tous les missionnaires qui ont annoncé l’Évangile sur cette terre qui est la vôtre, vous donne force et espérance."

En résistance contre l'occupant

Selon le Diocèse de Fréjus-Toulon, le papou était un "laïc et un homme marié. Catéchiste brillant et intuitif, ce père de trois enfants a été martyrisé pour sa foi dans un camp de concentration japonais à la fin de la deuxième Guerre mondiale, à l'âge de 33 ans. La volonté de ce jeune homme de témoigner, y compris jusqu’au martyre, est un signe de la disposition des peuples indigènes d’Océanie à vivre dans l’Esprit Saint."

Né en 1912 à Rakunai, il est le fils d'un "chef de tribu mélanésien et de son épouse, couple de la première génération de chrétiens dans la région. À la demande de son père, Peter se forme comme catéchiste à l’âge de 18 ans afin d'aider les missionnaires dans leur travail. Puis, il met en place des leçons de catéchisme, de même que des classes d’enseignement doctrinal et des temps de prière."

En 1942, la Papouasie-Nouvelle-Guinée est occupée par les Japonais. Les missionnaires sont emprisonnés dans des camps de concentration. Quand "le culte catholique est interdit et les églises fermées, Peter To Rot entre en résistance en organisant des offices dominicaux sans prêtre, détaille le site Aleteia. Afin d’éradiquer le catholicisme, l’occupant a l’idée de rétablir la polygamie traditionnelle, sachant que le mariage monogame a toujours été un frein à l’expansion du christianisme. Le jeune père de famille s’y oppose" et finira par être dénoncé.

Dispense du miracle

Il meurt en prison, exécuté d'une injection létale de poison en 1945. Il a été béatifié par Jean-Paul II en janvier 1995 à Port Moresby, et "fait partie des dix saints et bienheureux patrons des Journées mondiales de la jeunesse". Benoît XVI avait évoqué l'héritage de Peter To Rot dans son discours d'ouverture des JMJ à Sydney, en 2008.

Selon Vatican news, "en mars 2024, les évêques de Papouasie-Nouvelle-Guinée et des îles Salomon ont demandé que le chemin vers la canonisation soit exempté du miracle, à la fois en raison de la rareté des hôpitaux capables de fournir la documentation scientifiquement nécessaire pour démontrer une guérison miraculeuse présumée ; tant pour la culture de la population locale, qui est essentiellement orale et présente la difficulté de documenter par écrit les miracles qui ont pu se produire. Le dicastère pour les causes des saints a été autorisé à entreprendre le procès spécial avec dispense du miracle pour la canonisation de Peter To Rot."