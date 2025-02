Rentrée reportée à Canala aussi

Après Ponérihouen, une autre commune de la côte Est annonce le report de sa rentrée. A Canala, les élèves ne retourneront pas en classe avant le mercredi 19 février. En cause, les dégâts liés aux intempéries qui persistent. A Houaïlou, c’est la reprise des internes qui est décalée, mais pour d’autres raisons.

La nouvelle a été annoncée ce vendredi 14 février. Dans un communiqué, “le maire de la commune de Canala informe les parents d'élèves que suite au passage de la dépression, la rentrée scolaire prévue le lundi 17 février est reportée au mercredi 19 février”. Comme à Ponérihouen, où la rentrée du primaire est remise au 24 février, ce report est donc lié à la mauvaise météo qui s’est acharnée sur la Calédonie, ces derniers jours.

Les préparatifs ont pris l'eau

“C’est à cause des fortes pluies”, confirme Gaston Nédenon, le premier adjoint au maire. "Malheureusement, celles d’avant-hier soir et hier encore ont détruit tous les travaux que les agents de service avaient préparé pour la rentrée. Donc beaucoup de problèmes au niveau des écoles. Il faut renettoyer, refaire les routes par rapport au transport scolaire et on a aussi des problèmes d’eau. Il y a des nettoyages de captages à faire.”

Ce report concerne le primaire comme le secondaire, dans le public comme le privé. Le ramassage scolaire doit reprendre le 19 février, aux horaires habituels.

Coordonner les rentrées à Houaïlou

À Houaïlou, c’est pour d’autres raisons encore que la rentrée des internes au collège de Wani accusera du retard. Elle est prévue mardi 18 février, à partir de 16 heures, pour s’adapter au calendrier des collèges et éviter aux parents de multiplier les déplacements.

Délai dans les bus à Kouaoua

Et cette précision à Kouaoua, pour les enfants inscrits au transport scolaire de la commune : la première rotation ne se fera que lundi 17 février “à la fin des cours”, à 15h30 dit un communiqué de la mairie. Attention, contrôle des cartes de transport annoncé pour le vendredi 21.