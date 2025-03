SAUVETAGE EN MER. Série d’évacuations en Nouvelle-Calédonie, de quatre croisiéristes étrangers depuis un même paquebot

Les secours en mer calédoniens n’ont pas chômé, mercredi 5 et jeudi 6 mars : en moins de vingt-quatre heures, ils ont procédé à l’évacuation de quatre passagers qui se trouvaient à bord du "Quantum of the seas". Deux Australiens et deux Néo-zélandais, qui ont été hospitalisés les uns après les autres.

Le ballet des interventions commence mercredi après-midi. Le paquebot de croisière opéré par la Royal Carribean line, capacité de 5 400 passagers et plus de deux mille membres d'équipage, compte un malade à bord. Le Centre opérationnel de surveillance et de sauvetage de Nouvelle-Calédonie est contacté, alors que le géant devait faire route entre le Vanuatu et Brisbane, en Australie.

Téléconsultation depuis Toulouse

Le COSS-NC déclenche une procédure d'aide médicale en mer. Le Centre de consultation médicale maritime de l'hôpital Purpan, à Toulouse, procède à une téléconsultation pour évaluer l'état de santé du croisiériste. Le médecin urgentiste préconise une prise en charge par une structure de soins. Le Quantum of the seas, qui se trouvait dans le Nord des îles Loyauté, se déroute, rejoint le lagon Sud via la passe de la Havannah et rallie Nouméa.

Deux en un

Or, pendant le transit, l'énorme paquebot signale un autre patient. Nouvelle consultation à distance. Vers minuit, les deux Australiens sont évacués. L'opération se fait à hauteur de la petite rade, grâce à la vedette Nautile de l'antenne SNSM à Nouméa. La Société nationale de sauvetage en mer les débarque, ils sont conduits par ambulance au Médipôle, à Dumbéa.

Faux départ

Quant au Quantum, il remet le cap vers le large, en passant par la passe de Dumbéa. Sauf que dans la matinée de jeudi, le COSS est à nouveau alerté d'un malade sur le navire. Encore le dispositif d'aide médicale en mer, qui mène cette fois à l'évacuation d'une Néo-zélandaise.

La vedette "Nautile" de la SNSM embarque une équipe médicale pour une évacuation de croisiériste en mer, le 6 mars 2025. • ©SNSM

Elle quitte le paquebot vers la petite rade en rejoignant la vedette Nautile, qui a embarqué une équipe médicale du SMUR. Mais le ballet n'est pas terminé ! Alors que la croisière recommence à s'éloigner, rappel, pour une quatrième personne malade, d'origine Néo-zélandaise. Le Nautile part la récupérer...

En moins de vingt-quatre heures, quatre passagers ont été évacués médicalement du Quantum of the seas grâce à la vedette de la SNSM, en lien avec le COSS et les équipes médicales du Médipôle. Nicolas Chomard, directeur du COSS-NC

Si le centre de surveillance et de sauvetage ne se risque pas à commenter l'aspect médical, les cas ne semblaient pas liés entre eux. Un enchaînement en tout cas peu courant, voire inédit. Même si, à la mi-février, trois passagers australiens étaient ainsi extraits du Quantum of the seas dans les eaux calédoniennes.