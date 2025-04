Séminaire de Lettres à Nouméa : quel apprentissage du français dans un contexte multilingue ?

Enseigner le français dans un pays où plusieurs langues coexistent : le sujet était au coeur d'une formation organisée ce mercredi à l'université de la Nouvelle-Calédonie. L'enseignant-chercheur Fabrice Wacalie a évoqué l'importance d'un apprentissage qui tienne compte des réalités linguistiques calédoniennes.

Un séminaire dédié à l'enseignement du français s'est tenu ce mercredi 2 avril à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. L'évènement a réuni des professeurs et des chercheurs autour d'un enjeu central : l'apprentissage du français en milieu multiculturel. Parmi les intervenants, Fabrice Wacalie de l'Institut national du professorat et de l'éducation (INSPE) a mis en lumière l'importance de prendre en compte les variations linguistiques des élèves pour favoriser leur réussite scolaire.

Le français "cailla", une langue identitaire

Invité de la matinale ce mercredi 2 avril, Fabrice Wacalie a d'abord partagé son propre parcours linguistique. Originaire de Lifou, ayant grandi à Rivière-salée (Nouméa), l'enseignant-chercheur a évoqué le français "cailla", pour "caillafou", cette forme de français parlée dans certains quartiers du Caillou.

On parle d'argot en France, et ici en Nouvelle-Calédonie, les jeunes l'appellent le français "cailla", ça veut dire "caillafou". Il a été érigé comme une contre-norme par rapport au français académique. Fabrice Wacalie, enseignant-chercheur à l'INSPE.

"Il y a une multitude de variations du français, et trop souvent, on ne le prend pas en considération dans l'enseignement" souligne le chercheur. L'enjeu du séminaire est ainsi de prendre en compte la diversité linguistique des élèves pour mieux les accompagner vers la maitrise du français scolaire.

L'insécurité linguistique, un frein à l'apprentissage

L'un des sujets abordés au cours du séminaire est l'insécurité linguistique, un phénomène qui touche de nombreux élèves issus d'un environnement multilingue. En Nouvelle-Calédonie, où le français coexiste avec les langues kanak et d'autres langues du Pacifique, certains jeunes développent "un complexe d'infériorité" pour s'exprimer en français académique, "le locuteur va s'estimer illégitime pour s'exprimer" analyse Fabrice Wacalie.

Les jeunes océaniens peuvent hésiter à parler en français standard parce qu'ils n'en maîtrisent pas totalement les codes institutionnels. Fabrice Wacalie.

Et cette insécurité peut freiner leur réussite scolaire et sociale d'où la nécessité pour les enseignants de mieux comprendre et intégrer cette réalité dans leur pédagogie.

Le séminaire a permis d'échanger sur des méthodes pédagogiques adaptées dans un contexte linguistique varié. Un défi de taille pour le système éducatif calédonien, comme pour d'autres territoires francophones confrontés à une diversité linguistique.

Ci-dessus, le reportage de Brigitte Whaap et Cédric Michaut.