Sensibiliser les soignants à l'importance de l'hydratation

La 8e édition de la journée calédonienne de l’alimentation a eu lieu aujourd'hui au Nouvata. Elle est organisée par l’association nutrition et alimentation (ANA NC) qui souhaite fédérer les professionnels, cuisiniers, endocrinologues ou diététiciens, autour de la nutrition.

Martine Nollet (S.C.) •

Des patients souvent déshydratés

©Martine Nollet

Les fruits et légumes apportent de l'eau

Interview Sandrine Ablain

Aborder l’alimentation comme un soin, c’est le but de la journée calédonienne de l’alimentation spécifique reliée aux structures médico-sociales. Quatre ateliers se sont tenus cet après-midi pour évoquer plusieurs thèmes autour de l'alimentation. Plus deont participé à cette journée.Objectif de cette manifestation? « Partager notre savoir autour de l'équilibre alimentaire et surtout faire un focus sur l'hydratation, détaille Sandrine Ablain, diététicienne. Parce qu'on se rend compte que les patients sont souvent déshydratés. Donc c'est pour veiller à ce que les soignants se rendent compte de l'importance de l'hydratation des patients. »« Il faut savoir que la soif est un mauvais indicateur. Dès qu'on a soif, c'est qu'on est déjà dans un processus de déshydratation. L'élément principal du corps c'est l'eau. Il y a 60 à 65% d'eau dans le corps. Les personnes qui sont le plus déhydratées sont celles qui mangent le moins de fruits et légumes. Les fruits et légumes apportent de l'eau. L'eau, les tisanes font parties de la pyramide alimentaire. »Trois conférences sont prévues ce soir, mardi avec trois médecins sur l’obésité et les dérives alimentaires, sur l’hypnothérapie pour le patient obèse et sur la dénutrition.