UFC Que Choisir : « que ce soit sur notre panier ou sur celui des  produits les plus consommés, les prix grimpent »

Nadine Goapana

Le constat est là : que ce soit sur notre panier ou sur celui des produits les plus consommés, les prix grimpent.

Les bénévoles ont relevé les prix de ces produits en septembre 2019, janvier 2020 et mars 2020, dans 10 grandes et moyennes surfaces de Nouvelle-Calédonie.Entre septembre 2019 et mars 2020, le panier PPC a vu sonaugmenter de 5,3%. C'est une mauvaise nouvelle de plus pour les consommateurs. Il augmente dans tous ces magasins entre 3,6% (à Koumac Discount) et 7,3% (à Discount Teari).Faute d’une information précise de la formation des prix, la raison de la hausse des prix peut être multiple et ne pas se limiter à une augmentation des marges. Il n’est pas non plus possible de connaître l’impact du confinement sur les prix.

Le site du gouvernement prix.nc ne permet pas de savoir si les produits sont disponibles en magasins. Or , UFC Que Choisir observe, en métropole, que « les prix des produits de grande consommation ont globalement peu augmenté dans les grandes enseignes, mais l’addition s’avère plus salée en raison de la pénurie des produits les moins chers et d’un réapprovisionnement avec d’autres plus onéreux ». La situation est-elle similaire en Nouvelle-Calédonie ?

Nous insistons auprès des consommateurs « connectés » : appuyez-vous sur l’observatoire des prix pour repérer les magasins offrant un meilleur prix, avec l’application ou le site prix.nc

Le "panier calédonien" de l'UFC Que Choisir : + 4,9%

Quel impact de la TGC et du contrôle des marges?

Quel impact de la fin du contrôle des marges?

Tous les prix du panier sont en hausse

58 % des prix ont augmenté depuis septembre,

40 % des prix ont augmenté de plus de 5 %.

Les facturesL'association assure par ailleurs que les communes et leurs délégataires de services publics (eau, assainissement, ordures,…) n’ont pas établi de prix hors taxes : le consommateur a supporté la TGC sans bénéficier du caractère répercutable de la taxe. Nous avions pourtant alerté et demandé avec insistance que ces prix baissent lorsque c’était possible. Il faut aujourd’hui que collectivités et acteurs économiques concernés travaillent sur ces dépenses contraintes, pour en faire baisser le coût.106 produits de grande consommation composent le « panier calédonien » établit par l'UFC Que Chosir.entre septembre 2019 (contrôle des marges) et avril 2020 (marges non contrôlées).Les enquêteurs ont effectué les relevés dans des grandes surfaces du Grand Nouméa en septembre 2019, alors que le contrôle des marges était encore en vigueur, et en avril 2020. Ce relevé de prix portait sur 106 produits d’alimentation, d’entretien, de beauté, d’hygiène et pour animaux. L'enquête a été réalisée en septembre 2019, novembre 2019 et avril 2020, dans 8 magasins du Grand Nouméa (Carrefour Kenu In, Casino Belle-Vie, Carrefour Market N’Gea, Géant Dumbéa, Géant SainteMarie, Simply Market / Auchan Motor Pool, Super U Kamere, Super U Mageco).Le panier a augmenté de 4,9% entre septembre 2019 (contrôle des marges) et avril 2020 (marges non contrôlées), alors qu’il avait baissé de 2,7% entre septembre 2018 (juste avant le passage à taux pleins de la TGC) et septembre 2019.L’augmentation varie de +1,5 % (à Super U Kaméré) à +9,4 % (à Casino Belle Vie). 55 % des prix ont augmenté depuis septembre 2019. 55 % des prix ont augmenté depuis septembre 2019.Les comparaisons de prix ont été effectuées avec ceux relevés en septembre 2018, en période de marche à blanc de la TGC et avant le passage à taux pleins et ceux relevés en septembre 2019 lorsque la TGC est à taux pleins et les marges sont contrôlées.L'association précise avoir indiquer le nombre de produits concernés pour chaque analyse effectuée. Les analyses sont faites selon la typologie des produits du panier de l'UFC Que Choisir (106 produits) . Celui-ci contient aussi bien des produits alimentaires de première nécessité et de grande consommation, taxés à 0 ou 3 %, que des produits d’hygiène et d’entretien, des boissons sucrées et gâteaux, taxés à 22%.Notre panier a baissé de 2,7% en un an, entre, juste avant le passage à taux pleins de la TGClorsque la TGC est à taux pleins avec contrôle des marges.Notre panier alimentaire, de 27 produits et sans boissons sucrées, a baissé de 4,8% en un an,, juste avant le passage à taux pleins de la TGC eavec une TGC à taux pleins et un contrôle des marges – la plupart des produits de notre panier sont des produits de première nécessité ou de grande consommation et ils sont donc à marges contrôlées.La comparaison des prix porte sur les mois de :- septembre 2019- novembre 2019- avril 2020. Entre septembre 2019 et novembre 2019 (-0.2 %) : le coût total du panier a peu varié sur les 43 produits pour lesquels la comparaison a pu être effectuée,Entre septembre 2019 et avril 2020, le coût total du panier a grimpé de 4,9% sur les 36 produits pour lesquels la comparaison a pu être effectuée.. Plus de la moitié des prix des 36 produits ont subi une hausse entre septembre 2019 et avril 2020 :A noter que le pendant le confinement, les prix sont ceux indiqués sur le site du gouvernement prix.nc ; nos bénévoles ne se sont pas rendus dans les magasins. Les prix de Auchan Motor Pool n’étaient pas disponibles. Afin d’éviter d’éventuelles manipulations de prix par les distributeurs, notre panier est confidentiel. Il est inutile de nous contacter pour nous demander la liste ou les prix relevés. Dans la présente étude, le panier ne contient pas de boissons alcoolisées.Les prix du panier indiqués sur le site du gouvernement prix.nc, comme correspondant aux produits les plus consommés (« panier PPC » (1)) ont été relevés en septembre 2019, janvier 2020 et mars 2020, dans 10 magasins en Nouvelle-Calédonie :Carrefour Kenu In, Casino Belle-Vie, Carrefour Market N’Gea, Géant Dumbéa, Géant Sainte-Marie, Discount Teari, Koné Discount, Korail Lifou, Koumac Discount, Poindimié Discount (3).Ce panier est différent du panier calédonien régulièrement analysé par l'association.Les prix (3) du panier ont été comparés entre septembre 2019 et mars 2020. Tous les prix du panier sont en hausse. Selon les magasins, la hausse avait commencé entre septembre et janvier, ou elle a eu lieu entre janvier et mars, mais dans l’ensemble :Dans leur communiqué de presse sur le bouclier qualité prix – fin octobre 2019, l'association a indiqué qu’il était nécessaire de demander à l’Autorité de la Concurrence de la Nouvelle-Calédonie (ACNC) de mener une étude globale sur le fonctionnement de la concurrence en matière d’importations et de distribution des produits de grande consommation, afin d’identifier rapidement les marges de manœuvre des différents acteurs économiques en matière de baisse des prix.UFC Que Choisir souligne sa satisfaction : "le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a saisi, en janvier dernier, l’ACNC d’une demande d’avis portant sur le mécanisme de formation des prix des produits de grande consommation en Nouvelle-Calédonie".De plus, l'association a réitéré sa demandé de relancer les discussions autour des accords de compétitivité. Selon elle, ces discussions n’ont pas repris.(1) La composition de ce panier est sur le site prix.nc, rubrique Paniers, Paniers types, Votre panier de courses.(2) Cette relève doit être faite régulièrement, l’historique des prix n’étant pas accessible au public. Nous avons demandé, sans succès, à pouvoir accéder à l’historique et obtenir les prix dans un format informatique permettant leur analyse. Aujourd’hui, pour nos bénévoles, la procédure de recueil et de saisie est très fastidieuse.(3) Un prix manquant dans un magasin a été complété par la moyenne observée dans les autres magasins (avec un minimum de 6 magasins affichant un prix pour le produit en question). 1 produit a été éliminé sur les 34 du panier.