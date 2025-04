Un fonds de 200 millions de francs pour soutenir les associations environnementales en Nouvelle-Calédonie

Le gouvernement a mis en place un fonds exceptionnel destiné à soutenir les acteurs de terrain qui œuvrent en faveur de la biodiversité calédonienne.

L'horizon se dégage pour les associations environnementales, durement affectées par les conséquences économiques des violences insurrectionnelles de 2024. À l'initiative du gouvernement, elles vont bénéficier d'un fonds de 200 millions de francs. La gestion de ce fonds a été confiée à l'Agence néo-calédonienne de la Biodiversité (ANBD) avec pour objectif de soutenir les projets visant à protéger la biodiversité du territoire.

Une aide pour faire face aux difficultés financières

Selon Jérémy Katidjo-Monnier, membre du gouvernement en charge de la transition écologique et du changement climatique, cette aide est une réponse aux nombreuses sollicitations des associations. "Les communes, en grande difficulté budgétaire, ne peuvent plus les aider et les provinces ont cessé ou largement diminué leurs subventions" explique-t-il. Face à cette détresse, l'exécutif a décidé d'agir "de manière transparente et collégiale".

Quels projets peuvent bénéficier de ce fonds ?

La directrice de l'ANCB, Anne-Sophie Carnuccini, précise que les associations devront "décrire un projet détaillé dans ses objectifs, son calendrier, la répartition des dépenses et la somme dont elles ont besoin". L'agence accompagnera également les porteurs de projets dans cette démarche.

Les initiatives soutenues devront répondre aux enjeux majeurs de la biodiversité, à savoir :

La réduction des pollutions

La lutte contre le changement climatique

La sensibilisation du public à l'environnement

La prévention des feux et autres menaces écologiques



Les associations souhaitant bénéficier de ce soutien peuvent déposer leur dossier jusqu'au 26 octobre 2025.