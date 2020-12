Un mineur reconnaît avoir incendié la station-service de La Coulée

L.C •

Dans un communiqué envoyé ce jeudi, le procureur indique avoir déféré une personne mineure, âgée de 17 ans "dans le cadre d’une requête pénale aux fins de mise en examen devant le juge des enfants des chefs de destruction volontaire par incendie, violences volontaires sans incapacité de travail sur les forces de l’ordre, de tentative de vol par effraction, et dégradation de bien public" commis au cours de la nuit du 8 au 9 décembre 2020 à la Coulée.

Caillassage et incendie

La personne mineure a reconnu avoir participé aux évènements survenus dans la nuit du 08 au 09 décembre à la Coulée. Elle a exercé "des violences sur les gendarmes mobiles au moyen de pierres et en ayant dégradé un poteau électrique dans le parc de la Coulée à l’aide d’un sabre d’abattis". Elle a également reconnu avoir pénétré dans la station-service pour y voler des gâteaux, avec un second auteur, après effraction du local, puis "d’avoir incendié la station-service MOBIL en utilisant un briquet volé sur place et en mettant le feu à une paire de claquettes et à un rouleau de papier essuie-tout". A ce stade de l’enquête, les faits qui lui sont reprochés sont la destruction volontaire par incendie de la station-service.

L'enquête se poursuit

L'enquête a été diligentée par les militaires de la compagnie de gendarmerie de Nouméa ayant conduit à de nombreuses investigations. Des réquisitions de placement en détention provisoire ont été communiquées par le parquet, le juge des enfants ayant également sollicité cette mesure de sûreté auprès du juge des libertés et de la détention. Les investigations se poursuivent dans le but d’identifier d’autres coauteurs ou complices sur l’ensemble des faits visés par cette procédure.