Un "plan de refondation sociale et solidaire" proposé par la Fédé pour faire face aux inégalités

Du 27 au 28 mars 2025, la Fédération des fonctionnaires organisait un colloque pour présenter son "plan de refondation sociale et solidaire". Opposée au plan PS2R lancé par le gouvernement après les émeutes de mai 2024, la Fédé considérait que les réformes et mesures proposées étaient uniquement destinées aux entreprises. Le social a été abordé par les institutions, parlementaires et professionnels.

Une centaine d'acteurs économiques s'est retrouvée ce jeudi 27 et ce vendredi 28 mars à l'auditorium de la Chambre du commerce et de l'industrie. Lors de ce colloque, organisé par la Fédé, les discussions se sont tournées vers quatre axes : le coût du travail, le pouvoir d'achat et la réforme fiscale

la santé

l'enseignement, l'éducation, la formation et l'insertion

l'habitat et le transport Un PR2S plutôt qu'un PS2R La Fédération des fonctionnaires a participé aux réunions de travail du Plan de sauvegarde, de refondation et de reconstruction (PS2R) proposé par le 17ème gouvernement en octobre 2024. Le syndicat l'a soutenu, mais "s'est très vite aperçu qu'il n'y avait rien qui concernait la vie de tous les jours", constate Joao D'Almeida, membre du bureau de la Fédé. Les réformes et mesures proposées, selon le syndicat, étaient uniquement destinées aux entreprises. C'est ainsi qu'a été organisé le colloque appelé: le Plan de refondation sociale et solidaire (PR2S). Les bilans depuis mai 2024 5 700 foyers ont du mal à payer leur loyer à Société immobilière de Nouvelle-Calédonie (SIC) depuis la crise de 2024. Le nombre de bénéficiaires de l'aide au logement a doublé. Le constat est le même pour le nombre de bénéficiaires du Secours catholique. Ces constats alarmants ont été évoqués lors de la première journée du colloque organisé par la FÉDÉ jeudi 27 mars 2025. Le reportage de Brigitte Whaap et Cédric Michaut : ©nouvellecaledonie Les propositions retenues du Plan de refondation sociale et solidaire Lors de la dernière journée du colloque, les intervenants se sont appuyés sur les bilans dressés la veille pour y dresser des solutions. Le logement est la notion à traiter d'urgence. Un document sera rédigé à destination des institutions et partis politiques locaux, mais également transmis à l'Assemblée nationale et le Sénat. Steeve Teriitehau, secrétaire générale de la Fédération des fonctionnaires, était l'invité du journal télévisé de 19h 30 du vendredi 28 mars 2025, il est interrogé par Steeven Gnipate : ©nouvellecaledonie

