Un salarié sur cinq a perdu tout ou partie de ses revenus depuis les émeutes de mai 2024, selon l'Isee

À la suite des émeutes de 2024, l'Institut de la statistique et des études économiques (Isee) publie régulièrement des points de conjoncture de crise, afin de suivre l'évolution des principaux indicateurs économiques. Pour la première fois, la patente regagne des couleurs. Le nombre de chômeurs reste élevé, et la destruction d'emplois salariés du privé s'est accentuée.

En janvier 2025, la création d’entreprise peine encore à redémarrer même si, pour la première fois depuis le mois de mars 2024, on note au Ridet plus d’inscriptions (346) de travailleurs indépendants ("patentés") que de radiations (289), signe que certaines personnes créent leur propre emploi. Cette tendance ne concerne pas les sociétés : 77 radiations contre 32 inscriptions. Or, celles-ci sont traditionnellement plus créatrices d’emploi que les entreprises individuelles.

Évolution du nombre d’inscriptions et de radiations des entreprises au Ridet, et du solde pour les patentés et les sociétés depuis janvier 2024. • ©Isee - Ridet

Trois dispositifs de chômage partiel

Le marché du travail reste tendu et le nombre de chômeurs élevé. Ainsi, sur les 11 100 salariés ayant perdu leur emploi depuis mars 2024, 5 850 personnes sont encore enregistrées au chômage total en début d’année. Un tiers d’entre elles bénéficient de l’allocation de chômage total spécifique "exactions".

Outre le chômage total, trois dispositifs de chômage partiel ont coexisté afin de maintenir un niveau de pouvoir d’achat aux salariés concernés, et de soutenir l’économie locale :

le chômage partiel de droit commun

le spécifique nickel : salariés concernés par la réduction d’activité sans perte d’emploi.

le spécifique exactions : permet aux employeurs contraints de diminuer leur activité de maintenir tout ou partie des contrats de leurs salariés et de leur faire bénéficier d’une allocation, attribuée par période de trois mois renouvelable.

Aucun salarié n’est enregistré au chômage partiel de droit commun depuis septembre 2024. Le dispositif dédié au secteur du nickel est quant à lui terminé depuis le 31 décembre 2024 et a bénéficié à 736 salariés en 2024.

Un soutien financier de l'État prévu jusqu'au 30 juin

Le chômage partiel spécifique exactions, prolongé par décision du Congrès de la Nouvelle-Calédonie jusqu’au 31 mars 2025 pour les entreprises concernées, devrait voir son financement soutenu par l’État jusqu’au 30 juin. Toutefois, le montant des indemnités versées aux salariés, déjà réduit en janvier, pourrait à nouveau baisser. En janvier 2025, les demandes émanant des entreprises pour accéder au dispositif sont en recul et concernent potentiellement 4 560 salariés.

5 260 personnes, qui étaient salariées au 31 mars 2024 et ont perdu leur emploi depuis, sont exclues de ces dispositifs, notamment car elles ne remplissent pas ou plus les conditions d’octroi. S’y ajoutent les travailleurs indépendants qui ne bénéficient plus d’aides depuis la fin du fonds de solidarité mis en place entre mai et août 2024.

Santé des entreprises et salariés du privé

En 2024, 314 procédures collectives ont été ouvertes auprès du mandataire judiciaire (359 en 2023). Ce dispositif juridique de prévention et de traitement des difficultés financières des entreprises prend les formes suivantes : sauvegarde, redressement judiciaire, cessation de paiement ou liquidation judiciaire.

Évolution du nombre de procédures collectives ouvertes, au mois d'ouverture, depuis janvier 2023 • ©Mandataire judiciaire

La destruction d’emplois salariés du privé, qui avait commencé avant les évènements du mois de mai, s’est accentuée depuis.

Évolution du nombre de salariés dans le secteur privé entre 2022 et 2024 • ©Cafat - Isee

Plus d’un salarié du privé sur cinq a perdu tout ou partie de ses revenus. À ce constat s'ajoutent les salariés du public et les travailleurs indépendants qui sont dans la même situation. Dans ce contexte, la hausse des prix à la consommation, même maîtrisée, est une préoccupation importante. En janvier, elle affiche +1,6 % pour l’ensemble des ménages, mais +2,5 % pour les ménages modestes.

Évolution de l’indice des prix à la consommation selon le type de ménage depuis janvier 2023 • ©Isee

L'étude de l'Isee est à lire ici.