Un soignant sur deux veut quitter la Nouvelle-Calédonie

La Fédération des professionnels libéraux de santé de Nouvelle-Calédonie dévoile les résultats d'un sondage alarmant sur la situation des professionnels de santé. Dans un contexte très dégradé, ses membres ont rédigé un livre blanc de la santé, dans le but de sauver le système calédonien au bord du gouffre.

Le nombre de soignants est toujours en chute libre, en Nouvelle-Calédonie. Une hémorragie constatée en 2022 par un sondage, réalisé au sein de la profession. Il révèle qu’un soignant sur trois disait vouloir quitter le territoire. C'est désormais un sur deux, depuis l'année dernière. La Fédération des professionnels libéraux de santé déplore cette fuite massive de médecins ou d’infirmiers.

Manque de visibilité et insécurité

Une hémorragie qui a démarré après les émeutes, mais dix mois plus tard, la situation reste précaire. Difficultés à trouver un local, perte de patientèle et insécurité. Le bilan collectif de la situation est sombre. Le manque de visibilité et l’insécurité accrue depuis les émeutes, sont les causes principales des souhaits de départ. Ceux qui restent le font par contrainte personnelle, à cause d'un crédit en cours par exemple.

Salaires et assurances

Pour répondre aux nombreuses difficultés, la fédération qui regroupe 13 syndicats professionnels a publié un livre blanc de la santé, présenté comme un plan de sauvetage. Parmi les propositions : revoir les salaires. “C’est un sujet, mais ce n’est pas l’essentiel”, explique Patrice Gauthier, président de la Fédération des professionnels libéraux de santé.

“Les deux problèmes principaux, sont tout d’abord la garantie d’être payé de son travail. Il faut sécuriser les paiements. La deuxième chose qu’il faut, c'est travailler avec les assurances. Elles refusent de réassurer des locaux dans des zones à risques. Cela crée des déserts médicaux”, regrette Patrice Gauthier.

Le document formule une trentaine de propositions. Les soignants souhaitent que les orientations prises lors des assises de la santé il y a dix ans et le plan Do Kamo présenté il y a dix-huit ans, soient enfin mis en œuvre. Pour mettre fin à l’immobilisme et parce qu’à terme, disent les professionnels de santé, l’inaction coûtera bien plus cher que les réformes.