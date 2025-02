Une méthode "appréciée", "des échanges constructifs” : premières réactions aux discussions sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie

Vendredi 28 février, à la veille de son départ et après trois jours d’intenses discussions sur l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, laisse "une méthode appréciée". Et un document de synthèse qui doit servir de base de travail pour la suite des négociations. Réactions d'élus calédoniens.

Les grandes lignes du document de synthèse remis vendredi aux groupes du Congrès devraient être partagées par le cabinet du ministre des Outre-mer dans la journée. Il en sera question lors du journal télévisé de ce samedi 1er mars, dont Manuel Valls est l’invité. Ce dernier sera finalement resté 8 jours en Nouvelle-Calédonie. Un jour de plus, au cours duquel il prévoit de rencontrer les différentes formations politiques calédoniennes, de manière informelle.

Malmené par des élus et des militants de la Calédonie française à son arrivée, il semble finalement avoir réussi son pari : réunir les groupes non-indépendantistes et indépendantistes autour d’une même table. Les amener à se parler dans le respect, à exposer le fond de leur pensée. Leur montrer qu’il est possible de travailler sur leurs désaccords pour avancer vers un compromis.

Vendredi, il les a rencontrés en bilatérales “pour que chacun puisse réagir” à la synthèse avant une dernière plénière, expliquait Victor Tutugoro, président de l’Union progressiste en Mélanésie.

On est déterminé à trouver une solution. Nicolas Metzdorf, député non-indépendantiste

À la sortie de la plénière, les représentants de l’Union calédonienne, des Loyalistes et du Rassemblement, aux positions a priori les plus irréconciliables, étaient d’accord sur plusieurs points. La méthode Valls pour commencer. “On a apprécié. On a pu avoir des échanges sereins, constructifs, c’est un signe pour nos militants et pour l’ensemble des Calédoniens qui attendent la classe politique sur la sortie de crise”, commentait Emmanuel Tjibaou, président de l’Union calédonienne.

La parole a été écoutée de part et d'autre. Virginie Ruffenach, présidente du groupe Rassemblement-LR au Congrès

“Le ministre a su instaurer un climat extrêmement serein pour que chacun puisse s’exprimer”, souligne Virginie Ruffenach, présidente du groupe Rassemblement-LR au Congrès. Certes, “il y a eu beaucoup d’opposition parfois, mais toujours dans le respect”, rapporte-t-elle. Les points de tension ? Sans surprise, “l’autodétermination, le corps électoral, les compétences avec la France”, livre le député Nicolas Metzdorf. “Il y a de grosses divergences mais une volonté d’essayer de trouver un équilibre qui respecte le résultat des trois référendums”, assure-t-il.

"Les bases de la négociation sont posées"

Autre point d’accord : les échanges de cette semaine, tous ensemble, marquent “la fin d’une première étape”, établit la Loyaliste Sonia Backès. “On a un terrain un peu débroussé. Les bases de la négociation sont posées”, décrit Virginie Ruffenach. “Cette phase était importante pour reposer le cadre (...). Importante aussi au vu de la radicalité qui s’est exprimée à un moment donné. Il faut peut-être avoir une approche plus raisonnée et avancer sur des propositions de sorties concrètes”, estime quant à lui le député Emmanuel Tjibaou.

Le travail est encore long pour faire converger ces hypothèses mais je crois qu’on a la volonté, en tout cas de notre côté, de faire le nécessaire pour avancer. Sonia Backès, présidente Loyalistes de la province Sud

Ces propositions vont être présentées au comité directeur de l’Union calédonienne, à Dumbéa, et lors d’un séminaire du Palika, à Touho, dès ce samedi. Au bureau politique du FLNKS, mardi. Ainsi qu’aux militants et sympathisants Loyalistes et Rassemblement.

Pour les élus, “maintenant, le travail de précision commence”, pose Nicolas Metzdorf. Pas de deadline au 31 mars, le ministre n’en veut pas mais il sait que le temps presse, les provinciales ne pourront pas s’organiser au dernier moment.

"L'idée est de ne pas perdre ce fil qui a commencé à être tissé"

Manuel Valls s’est en tout cas engagé à revenir rapidement, en mars, d’après les élus. D’ici là, “il y a tout un travail à mener pour creuser un certain nombre d’hypothèses, techniques, politiques, institutionnelles. L’idée étant d’arriver avec des choses plus précises la prochaine fois, de ne pas perdre ce fil qui a commencé à être tissé”, observe Sonia Backès.

Un fil fragile, toutes les parties en ont conscience. “Mais personne n’a quitté la table, tout le monde s’est engagé à y rester, c’est une bonne nouvelle”, souligne Nicolas Metzdorf. Reste à avancer pas à pas jusqu’à se rejoindre.