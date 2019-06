L’USOENC défend l’emploi local au tribunal

"Une justice instable"

© Thierry Rigoureau

De nombreux contractuels

Des revendications portées à Paris

Le Soenc Fonction publique était mobilisé ce matin, à l’entrée du tribunal de première instance de Nouméa.Le syndicat veut interpeller la direction des services judiciaires sur le non-respect de l’emploi local et l’embauche de métropolitains.Ce sont les postes de catégorie C qui sont visés, autrement dit des adjoints administratifs et des agents techniques autour des métiers du greffe.Selon le Soenc Fonction publique, la moitié de ces postes est occupée par des métropolitains de passage sur le territoire.Un turn-over qui n’est pas sans conséquences sur le fonctionnement des services.« On a une juridiction qui devient instable. Effectivement, on ne peut plus donner une justice dans les délais. Entre un fonctionnaire qui finit son séjour et le prochain qui arrive va s’écouler parfois six mois, huit mois d’attente, et pendant ce temps, il n’y aura personne sur son poste » regrette Frédéric Delaporte, responsable de la section du tribunal de première instance, au sein du Soenc Fonction publique.Selon le syndicat, de nombreux postes restent vacants.Or, pour palier ce manque, le tribunal recours à de nombreux contractuels.Un non sens, selon Frédéric Delaporte : « pour citer un exemple, en 2017, ces différents contractuels ont travaillé en tout l’équivalent de 155 mois. Çà équivaut à la présence de treize agents de catégorie C à plein temps. Donc plutôt que de faire travailler ces gens qu’on reprend chaque année sur des périodes de deux, trois ou six mois, faisons ce recrutement local, comblons ces manques de postes et tout ira bien. »L’unique recrutement de Calédoniens à la direction des services juridiques remonte à 2005.Pour le syndicat, deux options sont possibles pour favoriser l’emploi local : « Un recrutement par concours normal ou un recrutement sur dossier, avec un projet à déposer et un entretien ».Si la direction des services judiciaires n’a pas souhaité répondre à nos questions, elle semble accueillir favorablement ces revendications.Des demandes qui ont été portées jusqu’au Ministère de la Justice, à Paris.Car c’est à la Chancellerie de trancher sur la possibilité d’un recrutement local.