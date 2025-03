VIDÉO. "On est évidemment, pour la Nouvelle-Calédonie, une et indivisible" affirme Sonia Backès

La cheffe de file des Loyalistes, Sonia Backès, était l'invitée du journal télévisée dimanche 2 mars 2025. Au lendemain des discussions en présence du ministre des Outre-mer, Manuel Valls, la présidente de la province Sud est revenue sur les grandes lignes du document proposé par l'État pour amorcer les discussions sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie.

Au lendemain des échanges sur la méthode pour les négociations concernant l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, Sonia Backès dresse un bilan positif des rendez-vous de la semaine en présence de Manuel Valls. Le ministre des Outre-mer reviendra à la fin du mois de mars, le 22, avec des propositions. À charge à présent aux politiques de Nouvelle-Calédonie d'avancer sur ce délicat dossier.

On peut considérer que c'est positif même si évidemment on est loin, à ce stade, d'un accord. Sonia Backès, présidente de la province Sud et cheffe de file des Loyalistes

Invitée du journal télévisée dimanche 2 mars, la cheffe de file des Loyalistes adhère à la méthode Valls, mais tient à préciser certains points.

Des fondamentaux ébranlés pour les Loyalistes

La présidente de la province Sud relève ce qu'elle estime être un impair de taille de Manuel Valls : "Le ministre a remis en cause avant d'arriver deux de nos fondamentaux". Sonia Backès se réfère à une interview du ministre dans Le Monde : "Il a dit 'la trajectoire est obligatoirement de la souveraineté partagée à la pleine souveraineté sans marche arrière possible'. Il remet en cause le vote majoritaire des Calédoniens".

Nous ne voterons aucune forme d’indépendance association, d’État associée ni maintenant ni programmée. Comme ça les choses sont claires ! Sonia Backès

Concernant l'accord de Nouméa : "Il avait la volonté, par le rééquilibrage, de donner plus de droits à une communauté plus qu’une autre, les Kanaks en l’occurrence. On considère que le prochain accord doit mettre tout le monde au même niveau.", pose Sonia Backès qui estime que cela ne changerait rien à l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, à la reconnaissance de ce qu'il s'est passé.

Troisième point fondamental mis en exergue par la représentante non-indépendantiste : le renforcement des provinces.

Vers plus d'autonomie des provinces...

Ce serait donc l'une des pistes listées dans le document. Une proposition de Sonia Backès datant de plusieurs années. Il s'agirait de donner plus de pouvoir aux provinces et de clarifier les compétences de chacune.

On n’a pas les mêmes besoins fiscaux en province Sud et en province Nord ou province des Îles . On n’a pas les mêmes besoins même en terme de droit du travail. Et on n’a pas la même relation au travail. Sonia Backès

"Il faut simplement être pragmatique", martèle la présidente de la province Sud. Certains groupes ont accusé Sonia Bakcès de mettre en place une forme de "partition", une scission de la Nouvelle-Calédonie. "C'est une polémique inutile. On est évidemment, pour la Nouvelle-Calédonie, une et indivisible", répond Sonia Backès. Elle donne l'exemple de l'Australie, pays de régime fédéral composé de plusieurs États.

Le lien avec la France... le grand écart des divergences

Il s'agit du point le plus difficile des négociations. Pleine souveraineté pour les uns, indépendance association pour les autres, et le maintien dans la République française pour les non-indépendantistes. Pour Sonia Backès, l'autodétermination fait foi. Elle insiste sur l'existant : "Les 3 référendums ont mis fin à la trajectoire vers la pleine souveraineté". Elle ajoute aussi : "Ni le président de la République, ni le parlement français n'imposeront aux Calédoniens une décision qui est contraire à leur choix démocratique."

Un pas vers le dégel du corps électoral, oui mais...

On n'acceptera jamais que le corps électoral ne soit ouvert qu’aux natifs. Sonia Backès, cheffe de file des Loyalistes

Sonia Backès espère revenir à un consensus plus large sur un électorat glissant. Elle se réjouit toutefois de la possibilité d'y intégrer les natifs du territoire et de s'appuyer sur des centres d'interêt pour élargir le corps électoral. Il s'agirait d'une citoyenneté à points basée sur l'implication : immobilière, associative, économique, etc. Les conjoints de natifs calédoniens auraient aussi la possibilité d'acquérir ce droit sans durée de résidence. L'accès au corps électoral fera éminemment partie des points de négociation.