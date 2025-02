VIDÉO. Philippe Blaise visé par une plainte pour "injure à caractère racial" : le procès est renvoyé à septembre

Partager :

Le tribunal correctionnel de Nouméa devait se pencher sur une plainte visant le non indépendantiste Philippe Blaise. Le procès a été renvoyé à plus tard dans l'année. Le premier président de la province Sud est accusé d'avoir proféré des injures racistes, par des membres de la CCAT et l'UC.

La déclaration contestée date du 27 octobre 2024. En cette période marquée par les émeutes des mois précédents, Philippe Blaise s'exprime sur les ondes de Radio rythme bleu. L'homme politique, qui dirige le Mouvement républicain calédonien, est premier vice-président de la province Sud. Les termes qu'il emploie concernant la Cellule de coordination des actions de terrain sont qualifiés d’injures à caractère racial par quatre membres de la CCAT et par l’Union calédonienne. Audience relais Ils se portent partie civile et déposent des consignations auprès du tribunal correctionnel. Ce 25 février, le jugement n'a pas eu lieu. Le procès a été renvoyé au 23 septembre. Une audience relais doit se tenir le 8 août, le temps de rallonger le délai de prescription. Consignation Sollicité pour réagir, Philippe Blaise déclare n’avoir aucun commentaire à faire. Me Martin Calmet, avocat de la partie civile, n’a pas souhaité s’exprimer sur le sujet. Il a annoncé à ses clients qu’ils devaient, dans l’attente du procès, régler au tribunal une consignation de 120 000 F CFP avant le 20 mai. Au cas où le délai n’est pas respecté, la plainte peut être rejetée. Selon le code pénal, si l’injure à caractère racial est retenue comme qualifications des faits, Philippe Blaise peut encourir jusqu’à un an de prison et 4,5 millions CFP d’amende.

