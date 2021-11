Violence faites aux femmes : le témoignage poignant "d'Olivera"

Elle a vécu 5 années de violences psychologiques et physiques, "Olivera" raconte son calvaire mais livre aussi un message d'espoir. Un témoignage anonyme à découvrir dans cet article.

Caroline Antic-Martin et Nicolas Fasquel (Louis Perin) •

Dans le cadre de la Journée Internationale pour l’élimination des violences à l'égard des femmes, nous vous proposons le témoignage d'Olivera, un prénom d'emprunt, victime de violences conjugales.

Insultes, menaces puis violences physiques

Aujourd'hui divorcée, elle a vécu 5 années de violences psychologiques et physiques "Je subissais des insultes et des menaces au quotidien. Je n'avais pas le droit de voir des amis ou de travailler", confie-t-elle. Éreinté par les humiliations, Olivera décide alors de consulter un psychologue. C'est à ce moment que les violences physiques sont apparues. "Il m'a attrapé le cou et jeté sur le canapé, je n'arrivais plus à reprendre mon souffle", témoigne la jeune femme.

Espoir

Olivera dépose plainte puis quitte son mari et père de son fils. "Je ne voulais pas perdre la garde de mon fils. Mais c'est avec l'aide des assistants sociaux et des psychologues que j'ai eu le courage de partir", poursuit-elle. Avant de conclure par ce message :"à toutes mes soeurs, il y a toujours une oreille pour écouter, une main tendue, une issue pour s'en sortir et se relever"

Après un séjour au foyer Bethanie, Olivera a repris des études de droit avec l'ambition de devenir juriste.