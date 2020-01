Un 31 décembre avec les forces de l'ordre

Reportage en immersion !

Nous avons suivi ceux qui étaient en première ligne cette nuit.

Le soir de la Saint-Sylvestre est toujours une soirée à haut risque... Mais la nuit aura finalement été plutôt calme. Le bilan de ce réveillon est même qualifié d'"encourageant" par le Haut-Commissariat. Pas d'accident grave à déplorer, une cinquantaine d'infractions ont tout de même été relevées par les forces de l'ordre, dont : 11 conduites en état d'ivresse, 5 excès de vitesse et 5 infractions pour détention ou conduite sous l'emprise de stupéfiant.



Pour prévenir les drames, ou soigner les blessures, les forces de l'ordre et le personnel médical, restés en alerte en ce soir de reveillon, ou plus encore que d'habitude, l'alcool peut altérer les comportements.



Le reportage en immersion de Lucile Guichet-Tirao et Jérôme Lee :