Appel aux dons matériels pour le CHPF

Le CHPF lance un appel aux dons pour collecter des tablettes afin de soutenir les personnes actuellement hospitalisées et isolées.

Communiqué Anavai (MEL : IB@polynesiela1ere) •

Le CHPF connaît un moment particulièrement critique en termes de nombre de patients, mais également en termes de mode d’hospitalisation. Beaucoup de patients sont actuellement hospitalisés pour des durées plus ou moins longues et avec des restrictions strictes en matière de visites et un personnel réduit.

C’est pourquoi le CHPF lance un appel aux dons pour collecter des tablettes (toutes marques) usagées et/ou obsolètes mais en état de marche suffisant pour supporter la fonction WiFi.

Cette collecte va permettre de lutter contre l’isolement social des personnes hospitalisées, en proposant aux patients (qui n’ont pas les moyens, souvent les patients évasanés en urgence) de garder un lien avec leur famille. Tablettes et smartphones permettront en effet à ces personnes de rester en contact avec leurs proches, d'avoir une écoute et d'affronter la maladie avec plus de douceur et de soutien.

Pour faire un don, vous pouvez contacter la fondation Anavai à cette adresse mail : contact@anavai.org.