Au lycée La Mennais, beaucoup d'élèves se font vacciner

Nous sommes allés à la rencontre des jeunes étudiants de l'établissement privé. Ils ont choisi la vaccination pour « protéger leur entourage ».

Les vaccinodromes tournent à plein régime. Nous vous l'annoncions, les étudiants ont désormais la possibilité de se faire vacciner dans leurs établissements. La vaccination dans les écoles a commencé hier. Aujourd'hui, au lycée-collège La Mennais, les jeunes étudiants ont choisi de se protéger et de protéger leur entourage. Ce sont plus de 100 élèves qui se sont fait vacciner. Seul le vaccin Pfizer a été mis à disposition des élèves et des professeurs ce matin. La plupart d’entre eux, ont déjà pris la première dose dans les vaccinodrome de Polynésie.

les réactions des élèves



À ce jour, 32,6% de la population est totalement vaccinée. 43,9% des jeunes de 12 ans et plus sont vaccinés.