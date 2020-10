Bora Bora : la pratique de la natation enseignée aux enfants

Le club Ocean water se lance dans la pratique de la natation auprès des enfants de Bora Bora. Deux maîtres nageurs diplômés proposent des cours les mardis et jeudis. Une belle initiative pour les enfants désireux d'acquérir les bases et les techniques de la natation.

Polynésie la 1ère (MLSF), Rosanna Maihota •

©polynesie

Le club de Bora Ocean water se lance dans la pratique de la natation auprès des enfants de l'île de Bora Bora. Sous la direction de Steeven Geva et Emmanuel Zona, le club souhaite impulser et essentiellement développer la pratique de la natation auprès des jeunes âgés de 6 à 16ans.Titaua et David, deux maîtres nageurs diplômés, n'ont pas hésité à répondre à leur demande puisque les cours sont proposés tous les mardis et jeudis de 15h30 à 16h30 pour les 6 et 9 ans et de 16h30 à 17h30 pour les 10 à 16 ans sur le plan de Matira.Une belle initiative pour les enfants désireux d'acquérir les bases et les techniques de la natation. "C'est très important pour nous de véhiculer de vraies valeurs pédagogiques, de créer une mixité (...) On va aussi introduite des publics plus fragiles, qui ont besoin d'un cadre (...) L'idée est de créer une cohésion entre tous les enfants", explique Titaua Baup, maître nageur.