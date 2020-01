Contraception : le Pays en fait une priorité

1000 passages par mois et 350 suivis de grossesse par année, bienvenue au département "protection maternelle" du Centre de la Mère et de l’Enfant de Pirae.



C'est un lieu incontournable depuis 30 ans. La prise en charge des patients y est gratuite et ouverte à tous, même à ceux qui n’ont pas de couverture sociale. Tous les mercredis, l’équipe médicale du département de la protection maternelle enregistre un pic de fréquentations. Les patients sont en majorité des adolescentes et des jeunes filles scolarisées. Elles profitent de leur après-midi libre pour se procurer une contraception, pour mettre fin à une grossesse non désirée ou encore pour un suivi de grossesse.